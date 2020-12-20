Yaptırım sonrası Türkiye’den Ukrayna atağı

Türkiye ve Ukrayna, savunma sanayisi alanlarındaki yetenek ve potansiyellerini birleştirmek için harekete geçiyor. Bu konudaki en önemli sinyali Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önceki gün Kiev’de iki ülke Dışişleri ve Savunma bakanlarının katılımıyla düzenlenen “2+2” formatındaki toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında verdi.

DÖRTLÜ GÖRÜŞME

Türkiye’nin savunma sanayisi alanındaki gücüne işaret eden Akar, “Ukrayna’nın sahip olduğu yetenek ve potansiyelle karşılıklı olarak birleştirmek suretiyle ülkelerimizin savunmasına katkı sağlamak için her türlü çalışmayı yapıyoruz” dedi. Görüşme öncesi yaptığı açıklamada Türk SİHA’larının en etkili modern silahlar olduğunu, bunun Suriye’de, Libya’da ve Dağlık Karabağ’da tüm dünya tarafından görüldüğünü belirten Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran da “Türkiye ile askeri teknik iş birliğimizi geliştiriyoruz” diye konuştu.

TANK MOTORU

Türkiye’nin Ukrayna hamlesinin, ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararından sonra hızlanması dikkat çekti. Her türlü motor teknolojisinde Sovyetler Birliği döneminden kalma deneyime sahip olan Ukrayna, özellikle tank ile havacılık motor, diğer hava dizayn ve teçhizatlarında dünyada önemli bir yere sahip. Kulislerde Altay tankının motor üretiminde Ukrayna ile iş birliği yapılabileceği konuşulurken, ABD yaptırımından uzun vadede hava kuvvetleri unsurlarının olumsuz etkilenebileceği dikkate alındığında, Türkiye’nin Ukrayna hamlesinin son derece yerinde olduğu belirtiliyor. İleride ortak silahsız-silahlı insansız hava aracı (İHA/SİHA) üretiminin de gündeme alınabileceği ifade ediliyor.

STRATEJİK ORTAK

‘Stratejik ortak’ olarak nitelendirdiği Ukrayna’nın NATO Güçlendirilmiş Fırsat Ortağı olarak tanınmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Bakan Akar, “Toplantıda teferruatlı şekilde iki ülke, bölge yararına neler yapabileceğimizi konuştuk ve kararlar aldık. Ukrayna ile olan ilişkilerimize büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede savunma ve güvenlik konularında askeri çerçeve anlaşması çerçevesinde askeri eğitim iş birliği konusunda önemli mesafeler kaydettik” dedi.

ÇAVUŞOĞLU: YENİ BOYUT KAZANDIRDIK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Ukrayna ile ikili iş birliğine yeni bir boyut kazandırdıklarını vurguladı. Türkiye’nin Rusya’nın Kırım’ın yasadışı ilhakını tanımadığını söyleyen Çavuşoğlu, Kırım Tatar Türklerine nasıl daha fazla destek olabileceklerini de ele aldıklarını belirtti. Çavuşoğlu, Rusya yanlısı ayrılıkçılarla yaşanan sorunda “Donbas bölgesindeki sorunun da yine Ukrayna’nın sınır bütünlüğü çerçevesinde çözülmesini istiyoruz ve ateşkesin küçük ihlallere rağmen devam etmesinden de memnunuz” dedi.