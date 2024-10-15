Yaptırım gerilimi büyüyor: İran Air Avrupa'ya uçuşlarını iptal etti

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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Yazerlu konuya ilişkin bilgi verdi.

Yazerlu, "AB'nin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde , İran Air, Mahan Air ve Saha Airlines hava yolu şirketlerine yönelik yaptırım kararı sonrasında, İran Air, iniş izni alamayacağı nedeniyle Avrupa ülkelerine uçuşlarını iptal etmiştir." dedi.

İsrail'in bir yıldır Gazze'de sürdürdüğü soykırım ve savaş suçlarına, Lübnan'a saldırılarına karşı yaptırım kararı almayan AB ile İngiltere, Rusya'ya balistik füze transferi iddiası ve İsrail'e düzenlenen füze saldırıları nedeniyle İran'a yeni yaptırımlar getirmişti.

AB, İran'dan Rusya'ya insansız hava araçları (İHA) ve füze transferi yapıldığı gerekçesiyle İran'da hava yolu şirketleri dahil bazı kişi ve kuruluşlara dün yaptırım kararı almıştı.

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İngiltere de aynı gün İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e düzenlediği füze saldırısı nedeniyle İranlı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırım kararları açıklamıştı.