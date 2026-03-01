Yaptıklarından haberim yoktu

Haberin Devamı

ESKİ ABD Başkanı Bill Clinton, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile tanışıklığının, suçlarının ortaya çıkmasından yıllar önce sona erdiğini, bunlarla ilgili bilgisinin olmadığını savundu. Clinton, Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi tarafından Epstein ile yakınlığı hakkında sorgulanmasının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüntülü açıklama paylaştı. Epstein ile sınırlı temasının olduğunu ve bu süreçte herhangi bir suç faaliyetine tanıklık etmediğini belirten Clinton, onunla tanışıklığının, suçlarının ortaya çıkmasından yıllar önce sona erdiğini savundu.

‘İHBAR EDERDİM’

Clinton, eşi Hillary Clinton’ın da Epstein ile bağlantısının bulunmadığını, onunla birlikte seyahat ve mülklerini ziyaret etmediğini bildirdi. Epstein’in işlediği suçlardan haberdar olmadığını savunan Clinton, o dönemde bu suçlara dair en ufak şüphesinin olması halinde onu derhal yetkililere bildireceğini ifade etti. Bill Clinton’ın eşi eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da 26 Şubat’ta Epstein soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi üyelerine New York’taki

kapalı oturumda ifade vermişti.

Clinton’ın, Epstein’in özel uçağıyla 16 kez seyahat ettiği öğrenildi.

EPSTEIN SKANDALI

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

CLINTON KONGRE’YE İFADE VERDİ

Eski ABD Başkanı Clinton, New York’taki Chappaqua Gösteri Sanatları Merkezi’nde ifade verdi.

Yayınlanan belgelerde Clinton’ın jakuzide kadınlarla fotoğrafları yer alıyor.