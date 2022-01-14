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Yaptıkları keşif onları da şaşkına çevirdi: Bu metali anlamadık!

#Metal#Keşif#Kuantum
Yaptıkları keşif onları da şaşkına çevirdi: Bu metali anlamadık

Bilim insanlarının yaptıkları yeni bir keşifle ortaya çıkardıkları yeni bir metal türü şaşkınlık yarattı. Böyle bir şeyle daha önce karşılaşmadıklarını söyleyen uzmanlar metalin ne şekilde davrandığını anlamlandıramadıklarını itiraf etti.

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Bilim dünyasının keşifleri çoğu zaman bu konuda eğitim almamış sıradan insanlar için anlaşılması zor ve gizemlerle dolu gibi görünür. Ancak Independent’da yer alan bir habere göre bu kez bilim insanları da kendi yaptıkları bir keşif konusunda şaşkınlık yaşıyor.

Bakır, gümüş, altın gibi uzun süredir hayatımızda olan ve sıkça kullandığımız metaller öngörülebilir ve anlaşılabilir davranışlar sergiler. Bilim insanları da bu sayede bu metallerin ısıtıldığı ya da soğutulduğu zaman elektrik iletkenliklerinin ne şekilde değişeceğini bilirler.

Ancak bilim insanları kısa bir süre önce adına ‘tuhaf metaller’ dedikleri bir metal sınıfı keşfetti. Üstelik bu yeni bulunan maddeler alıştığımız elektriksel kurallara uygun davranmıyor. Ve bu oldukça heyecan verici bir keşif; zira araştırmacılar böylelikle kuantum dünyasını ve şimdiye kadar çözülememiş bazı bilimsel fenomenleri anlayabileceklerine inanıyor.

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Yaptıkları keşif onları da şaşkına çevirdi: Bu metali anlamadık

Peki bu ne anlama geliyor? Hiç kayıp yaşamayan güç kaynakları ve kuantum bilgisayarlar! Öte yandan bu buluş evrenin bazı temel değişkenleriyle de bağlantılı olabilir ve kâinatın çalışma şekliyle ilgili insanlığa çok büyük bir kapı açabilir.

Bu ‘tuhaf metaller’de elektrik yüklenmesi alışılmış şekilde elektronlar tarafından sağlanmıyor aksine dalgalara benzeyen ve ‘Cooper çifti’ denilen bir ‘şey’ tarafından taşınıyor.

Elektronlar fermion parçacığıyken ‘Cooper çifti’ ise bozon parçacığı ve çok daha farklı davranış sergiliyor. Ancak bu ‘tuhaf metaller’de görülen davranış şekline daha önceki hiçbir bozon sisteminde rastlanmamıştı.

Yaptıkları keşif onları da şaşkına çevirdi: Bu metali anlamadık

Bu veri ise bilim insanlarını zorlayan bu bilmecenin çözülmesine katkı sunabilir. 30 yıldır çözülemeyen bu gizem metallerin ısıya ve soğuğa verdiği tepkiyi anlamamızı sağlayacak. Normal metaller ısıtıldığında dirençleri artar ve belli bir sıcaklığa ulaşıldığında bu direnç kalıcı hale gelir. Ama tuhaf metaller bu kurala uygun davranmaz ve böylece norm dışı olurlar.

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Bu kural dışı davranışı bugüne kadar anlamlandıramayan bilim insanları bu bilmeceyi çözmeleri durumunda fizik bilimi ve bununla bağlantılı olarak da kuantum teknolojisi ve evrendeki birçok başka bilinmezi anlayabileceklerini düşünüyor.

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