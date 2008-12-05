Yapıştırabilirse zengin olacak

İNGİLTERE’nin Lincoln Kenti’nde geçen mayısta, Graham Hill adlı çöpçü, 10 ve 20 sterlinlik banknotların kesik halde toplandığı bir tomar para buldu. Çöp kutusundan çıkan ve 10 bin sterlin olduğu sanılan paralar polise teslim edildi. Ancak altı ay boyunca parayı sahiplenen çıkmadığı ve paranın herhangi bir suçla bağlantısı tespit edilemediği için, yırtık banknotların tamamı çöpçüye iade edildi. İngiltere Merkez Bankası
, Hill’in yırtık banknotları yapıştırmayı başarması durumunda paraların yenileneceğini bu hafta duyurdu. Yasalara göre, yırtık banknotları değiştirmek için, seri numaralarının okunur halde olması gerekiyor. Hill’in, banknotları doğru birleştirip ön yüzdeki iki ayrı numarayı bankaya bildirmesi şart. İşinden izin alan İngiliz çöpçü, şimdi harıl harıl "para yapbozu" üzerinde çalışıyor.