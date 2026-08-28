Yapay zekayla beyin ameliyatı

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LONDRA’daki National Hospital for Neurology and Neurosurgery’de gerçekleştirilen operasyonda, Rhys Hibbert’ın hipofiz bezinde bulunan 11 milimetrelik tümör çıkarıldı. Mayıs ayında yapılan ameliyatta kullanılan yapay zekâ sistemi, cerrahi kameradan gelen görüntüleri anlık olarak analiz etti. Sistem, tümörün çevresindeki damar ve sinirleri belirleyerek cerrahların kaçınması gereken bölgeleri ekranda işaretledi. Hibbert’ın tümörü, görme sinirlerine baskı yaparak görme alanının daralmasına neden olurken, doktorlar ameliyat edilmemesi halinde hastanın görme yetisini tamamen kaybedebileceğini belirtmişti. Operasyonun ardından görme yetisinin belirgin şekilde düzeldiğini söyleyen Hibbert, ameliyattan yaklaşık bir hafta sonra gözlük veya destek kullanmadan yürüyebildiğini, daha sonra da işine döndüğünü ifade etti.

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CERRAHLARIN YERİNİ ALMIYOR

Araştırma ekibi, yapay zekânın cerrahların kararlarını devralmadığını, yalnızca operasyon sırasında ek bir “uzman gözü” olarak görev yaptığını vurguladı. Sistem ise yüzlerce beyin tümörü ameliyatının görüntüleri kullanılarak eğitildi. University College London araştırmacıları, teknolojinin daha büyük klinik çalışmalarda test edilmesini ve ileride cerrahlara ameliyat sırasında anlık destek sağlayan daha gelişmiş yapay zekâ sistemlerinin geliştirilmesini hedefliyor.