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Yapay zekâya karşı sesini tescil ettirdi

Güncelleme Tarihi:

#Meloni#Yapay Zeka#Ses
Yapay zekâya karşı sesini tescil ettirdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2026 07:00

İtalya Başbakanı Meloni, yapay zekâ desteğiyle oluşturulan sahte içeriklere karşı harekete geçti. Meloni, sesinin izinsiz kullanılmasını önlemek amacıyla ticari marka başvurusunda bulundu.

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Yapay zekâyla ses ve görüntü klonlama, kişisel haklar açısından hızla büyüyen bir sorun. Buna yönelik son önlem de İtalya’dan geldi. Başbakan Giorgia Meloni, yapay zekâ ürünü deepfake tehditlerine karşı, sesini yasal güvence altına almak için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisine başvurdu. Meloni, İtalyanca “Ben Giorgia’yım” anlamına gelen “Io sono Giorgia” ifadesini iki kez seslendirdiği dört saniyelik bir ses kaydını tescil ettirdi. “Io sono Giorgia” ifadesi, Meloni’nin 2021 yılında çıkan otobiyografisinin adı olmasının yanı sıra siyasi kampanyalarında sık sık kullanılan ifade olma özelliği taşıyor. Meloni, 2024 yılında da kendisine ait deepfake pornografik videoların internete yüklenmesinin ardından 100 bin Euro tazminat talebinde bulunmuştu.

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Kimliğini yapay zekâ platformlarının izinsiz kullanımına karşı korumak için harekete geçen tek isim İtalya Başbakanı Meloni değil. Ocak ayında ABD’li oyuncu Matthew McConaughey imzasını ve sesini tescil ettirmiş, yine dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift de nisan ayında ABD’de üç marka başvurusunda bulunmuştu. Ağustos ayında 80’den fazla sanatçı, İngiltere’de her bireyin sesine sahip olma yasal hakkını sağlayacak bir yasa çıkarılması çağrısı yapmıştı. Deepfake görüntüler, bir kişinin yüzünün dijital olarak başka bir kişinin bedenine eklenmesiyle oluşturuluyor. Uzmanlara göre, son yıllarda internette artan bu tür içerikler mağdurlarda ciddi travma yaratıyor.

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#Meloni#Yapay Zeka#Ses

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