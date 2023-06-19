Yapay zekâya Grammy yok

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Grammy Müzik Ödülleri’nin karar verici merci olan Kayıt Akademisi (The Recording Academy) müzik parçalarının üretiminde yapay zekâ kullanımının yaygınlaşmasını engellemek için yeni bir adım attı. Akademinin güncellenen kural kitabında, yapay zekâ ile yapılan çalışmalar yasaklandı.

Yeni kurala göre, yapay zekâ yardımıyla oluşturulan bazı müzik parçaları belirli kategorilerde kendine yer bulabilecek. Müzisyenlerin artık Grammy adaylığı kazanmak için bir albümün en az yüzde 20’sine katkıda bulunması gerekecek. Geçmişte, bir albümdeki herhangi bir yapımcı, söz yazarı veya öne çıkan vokalist, küçük bir katkısı olsa bile, yılın albümü için aday gösterilebiliyordu.

SENARYOLAR DA GÜNDEMDE

Amerika Yazarlar Birliği (WGA) ve Sinema Oyuncuları Birliği (SAG-AFTRA) de senaryo yazarlığı ve oyunculuk gibi yaratıcı alanlarda yapay zekânın sektörlerinde kullanımının önüne geçmeye çalışıyor. WGA, senaryo yazımında yapay zekâyı dizginlemek isterken bununla ilgili Kayıt Akademisi gibi yeni kurallar üzerine düşünüyor. OpenAI firmasının basit verilere dayanarak bir insan gibi cevap verebilen ücretsiz sohbet robotu ChatGPT’nin piyasaya sürüldüğü kasım ayından bu yana yapay zekâ kullanımı birçok alanda hızla yayıldı.