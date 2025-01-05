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Yapay zekaya dev yatırım

Güncelleme Tarihi:

#ABD #Yapay Zeka#Yatırım
Yapay zekaya dev yatırım
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 07:00

ABD’li teknoloji şirketi Microsoft, 2025 yılında yapay zekâ destekli veri merkezleri oluşturmak için yaklaşık 80 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

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Microsoft Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şirket Başkanı Brad Smith “Amerikan Yapay Zekâsı için Altın Fırsat” başlıklı blog yazısında, yapay zekânın bu çağın elektriği olduğunu ve gelecek dört yılın Amerika’nın gelecek çeyrek yüzyıldaki ekonomik başarısının temelini oluşturabileceğini ifade etti. Smith, bu yatırımın yarısından fazlasının ABD’de yapılacağını, bunun ABD’ye olan bağlılıklarını ve Amerikan ekonomisine olan güvenlerini yansıttığını ifade etti. Smith ayrıca ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ve Kongre’ye çağrıda bulunarak, yapay zekâ alanında teknolojilerin geliştirilmesi için üniversitelerde ve Ulusal Bilim Vakfı’nda araştırmalara daha fazla fon ayrılmasını istedi.

 

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#ABD#Yapay Zeka#Yatırım

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