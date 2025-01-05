Yapay zekaya dev yatırım

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Microsoft Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şirket Başkanı Brad Smith “Amerikan Yapay Zekâsı için Altın Fırsat” başlıklı blog yazısında, yapay zekânın bu çağın elektriği olduğunu ve gelecek dört yılın Amerika’nın gelecek çeyrek yüzyıldaki ekonomik başarısının temelini oluşturabileceğini ifade etti. Smith, bu yatırımın yarısından fazlasının ABD’de yapılacağını, bunun ABD’ye olan bağlılıklarını ve Amerikan ekonomisine olan güvenlerini yansıttığını ifade etti. Smith ayrıca ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ve Kongre’ye çağrıda bulunarak, yapay zekâ alanında teknolojilerin geliştirilmesi için üniversitelerde ve Ulusal Bilim Vakfı’nda araştırmalara daha fazla fon ayrılmasını istedi.