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ABD'nin Seattle kentinde yaşayan 31 yaşındaki yazılım mühendisi Bowen Wan, şubat ayında evinde ölü bulundu. Genç kadının ölüm nedeni, uzun yıllardır mücadele ettiği epilepsiye bağlı ani beklenmedik ölüm olarak kayıtlara geçti. Ancak ailesinin daha sonra ulaştığı ChatGPT konuşmaları, olayla ilgili yeni bir tartışma başlattı.

Dava dosyasına göre Wan, ölümünden önceki haftalarda epilepsi ilaçlarının dozunu azaltmak için ChatGPT'den tavsiye aldı. Ailesi, yapay zekanın genç kadını doktor gözetimi olmadan ilaçlarını değiştirmeye teşvik ettiğini iddia ediyor. Uzun yıllardır epilepsi tedavisi gören Wan, kullandığı ilaçların düşünme ve konuşma becerilerini olumsuz etkilediğinden endişeleniyordu. İşini kaybettikten sonra yeni bir iş bulmaya çalışan genç kadın, ilaçlarının yan etkilerini azaltmak amacıyla ChatGPT'ye başvurdu.

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Wan, Ocak 2026'da günlük 400 miligram olan epilepsi ilacını önce 300, ardından 200 miligrama düşürmeyi gündeme getirdi. Dava dilekçesinde, ChatGPT'nin başlangıçta doktora danışmasını önerdiği ancak sonraki konuşmalarda genç kadının ilaç dozunu kendi başına azaltmasını destekleyen yanıtlar verdiği öne sürüldü.

Ailesine göre Wan, doz değişikliğinin ardından kafa karışıklığı ve hafıza sorunları yaşamaya başladı. Sohbet kayıtlarında bu şikâyetlerini defalarca dile getirmesine rağmen yapay zekanın kendisini yeterince uyarmadığı iddia edildi. Wan'ın ailesi, ChatGPT'nin doktor gözetimi olmadan ilaç değişikliğini teşvik ederek kızlarının ölümüne katkıda bulunduğunu savunuyor. Ailenin avukatları, yapay zekanın tıbbi konularda yetkisini aşan yönlendirmelerde bulunduğunu ileri sürdü.

OpenAI sözcüsü Drew Pusateri ise yaşananları son derece üzücü olarak nitelendirdi. ChatGPT'nin tıbbi bakımın yerini tutmadığını belirten Pusateri, yapay zekanın sağlık bilgilerini anlamak ve doktor görüşmelerine hazırlanmak için yardımcı bir araç olabileceğini ifade etti.

Genç kadının ölümünde ChatGPT'nin verdiği yanıtların doğrudan etkisi olup olmadığı henüz hukuken kesinleşmiş değil. Olay, özellikle ciddi hastalıklarda ilaç dozlarının yapay zeka tavsiyesiyle değiştirilmesinin taşıdığı riskleri yeniden gündeme getirdi.