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Yapay zekadan Trump ve Harris sorularına farklı yanıt

Güncelleme Tarihi:

#Yapay Zeka#Alexa#Trump
Yapay zekadan Trump ve Harris sorularına farklı yanıt
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 13:04

ABD'li teknoloji devi Amazon'un yapay zeka asistanı Alexa'nın, "Neden (Demokratların adayı) Kamala Harris'e oy vermeliyim?" ve "Neden (Cumhuriyetçilerin adayı) Donald Trump'a oy vermeliyim?" sorularını farklı şekilde yanıtlaması tepki çekti.

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Yapay zeka asistanı Alexa, Alexa'ya yapılan güncelleme sonrasında Trump yerine Harris'i tercih etti.

Washington Post gazetesinin Amazon'un kurumsal belgelerine dayandırdığı haberine göre, Alexa'nın Trump hakkındaki soruyu "Belirli bir siyasi partiyi veya adayı destekleyen içerik sağlayamam.", Harris hakkındaki soruyu ise "Harris'e oy vermek için pek çok neden olsa da en önemlisi, başarıları kanıtlanmış güçlü bir aday olması olabilir." şeklinde yanıtlaması kullanıcıların tepkisine neden oldu.

Amazon sözcüsü Kristy Schmidt, e-postayla yaptığı açıklamada, Alexa'nın, Harris ve Trump hakkındaki sorulara verdiği yanıtlardaki farklılıkların "hata sonucu" olduğunu kaydederek bunun düzeltildiğini aktardı.

Trump'ın Kampanya Sözcüsü Steven Cheung ise e-postayla yaptığı açıklamada, "Kimse bu 'hatayı' sosyal medyada göstermeseydi, Amazon bunu yakalayabilir miydi? Hayır." ifadelerini kullanarak teknoloji şirketini eleştirdi.

 

NE OLMUŞTU?

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Sosyal medya platformu X üzerindeki bazı hesaplar, insanların Alexa ile konuşmalarını içeren videolar paylaşmıştı.

Alexa, kullanıcıların, "Neden (Demokratların adayı) Kamala Harris'e oy vermeliyim?" sorusuna "Kamala Harris'e oy vermek için pek çok neden olsa da en önemlisi, başarıları kanıtlanmış güçlü bir aday olması olabilir. İlk kadın başkan yardımcısı olarak Harris, cinsiyete dayalı büyük bariyerleri çoktan yıktı ve siyasetteki kariyeri ilerici ideallere bağlılık ve haklarından mahrum bırakılmış topluluklara yardım etmeye odaklanma ile karakterize edildi." gibi Harris'i destekleyen cevaplar vermişti.

Yapay zeka asistanı, Trump hakkındaki aynı soruyu ise "Belirli bir siyasi partiyi veya adayı destekleyen içerik sağlayamam." diye yanıtlamıştı.

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#Yapay Zeka#Alexa#Trump

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