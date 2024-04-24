Yapay zekâ usulü kahve

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Başkent Helsinki’de bulunan Kaffa, teknolojinin geleneksel olarak el işçiliğiyle övünen sektördeki iş yükünü hafifletebileceğini umarak yapılan denemede yapay zekâ tarafından geliştirilen “AI-conic” adlı kahve karışımını tanıttı. Elev, “ChatGPT ve Copilot’a benzer modellerden yararlanan yapay zekâ, geleneksel lezzet kombinasyonlarının sınırlarını zorlayarak kahve tutkunlarının damak tadına en uygun karışımı hazırlamakla görevlendirildi” dedi. “AI-conic” adı verilen, Brezilya’nın kadifemsi Fazenda Pinhal kahvesinin hâkim olduğu dört çeşit çekirdekten oluşan karışım, yapay zeka tarafından belirlendi. Yapay zekâ; Brezilya, Kolombiya, Etiyopya ve Guatemala’dan seçtiği çekirdeklerin karışımını bulmanın yanı sıra, kahve paketinin etiketini de oluşturdu. Kaffa’nın kahve uzmanları, ilk kavurma denemesi ve gözü kapalı tadım testinin ardından teknoloji destekli karışımın mükemmel olduğu ve insan ayarlamalarına gerek olmadığı konusunda hemfikir oldu. Diğer yandan Uluslararası Kahve Örgütü’ne göre 5.6 milyonluk Finlandiya yılda kişi başına 12 kilogram kahve tüketiyor. İskandinav ülkesi bu rakamla kahveye olan talepte dünyanın zirvesinde bulunuyor.