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Yapay zeka tartışmasına Trump da dahil oldu: Araştırmaları yavaşlatma talebine dikkat çeken yanıt

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#Donald Trump#Yapay Zeka#İran
Yapay zeka tartışmasına Trump da dahil oldu: Araştırmaları yavaşlatma talebine dikkat çeken yanıt
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 17:02

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın savaşı sona erdirmek için "anlaşma yapmak istediğini" öne sürerek, çatışmalar sona erdiğinde akaryakıt fiyatlarının hızla düşeceğini öne sürdü. Trump ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye Rusya'daki dizel rafinerilerine yönelik saldırıları durdurma çağrısı yaptı. ABD Başkanı, yapay zeka araştırmalarının yavaşlatılması taleplerine de yanıt vererek, Çin ile rekabetin sürdüğü bir dönemde çalışmaların devam etmesini istedi.

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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın savaşı bitirmek için "anlaşma yapmak istediğini" iddia etti. İranlı yetkililerin bir anlaşma sağlamak için "sürekli aradığını" belirten Trump, yönetiminin yalnızca olumlu bir çözümü kabul edeceği uyarısında bulundu.

Trump, İran ile "iyi olmayan bir anlaşma yapmayacağını" ifade ederek, "Bakın, (İran savaşı) seçimlerden önce de bitebilir ama seçimlerden sonra kesin bitecek" diye konuştu.

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Trump, çatışmaların sona ermesinin ardından benzin fiyatlarının "kaya gibi düşeceğini" kaydetti.

Yapay zeka tartışmasına Trump da dahil oldu: Araştırmaları yavaşlatma talebine dikkat çeken yanıt

'YAPAY ZEKA SEKTÖRÜ YAVAŞLAMAMALI'

ABD Başkanı, ülkesinin Çin ile rekabet ettiği bir dönemde yapay zeka sektörünün yavaşlamasını istemediğini vurguladı.

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AFP'nin haberine göre Trump, "Yapay zekada kim kazanırsa (ABD ile Çin arasındaki mücadeleyi) o kazanır" dedi.

Anthropic'in yapay zeka modellerinin kötüye kullanımına ilişkin yayımladığı raporda, en ciddi risklerden birinin "biyolojik kötüye kullanım" olduğu ifade edilmişti. Raporda, gelişmiş yapay zeka modellerinin mevcut patojenleri daha tehlikeli hale getirebilecek veya yeni patojenlerin geliştirilmesine yardımcı olabilecek yeteneklere ulaşabileceği yönündeki endişelere dikkat çekilmişti.

Yapay zeka tartışmasına Trump da dahil oldu: Araştırmaları yavaşlatma talebine dikkat çeken yanıt

"İRAN'IN NÜKLEERE SAHİP OLMASI ENGELLENMELİ"

Trump, altı aydır süren savaşın temel amacına ilişkin, İran'ın nükleer kapasiteye sahip olmasının engellenmesi gerektiğini vurguladı.

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ABD Başkanı, savaşın seçimlerden sonra sona ereceğini öngörürerek, "İran nükleer silaha sahip olamaz ve olmayacak." diye konuştu.

Yapay zeka tartışmasına Trump da dahil oldu: Araştırmaları yavaşlatma talebine dikkat çeken yanıt

ZELENSKİ'YE DİZEL UYARISI

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Rusya'daki dizel rafinerilerine yönelik saldırıları durdurmasını istedi. ABD Başkanı, dizel piyasalarındaki mevcut aksamaların Orta Doğu'daki gerilimlerden değil, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan kaynaklandığını savundu.

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Trump, "Zelenski'nin bir şey yapması gerekiyor. Rusya'daki dizel yakıtını vurmayı bırakmalı. Hedeflere gitsin ama dizeli değil çünkü dizel sıkıntısına neden oluyor" açıklamasını yaptı.

Trump, Washington'un konuyu doğrudan Ukrayna lideriyle gündeme getirdiğini belirterek, ABD'li yetkililerin Kiev'in rafinerileri hedef almasını istemediğini vurguladı.

Ukrayna kuvvetlerinin askeri saldırılar için "başka birçok hedefi" bulunduğunu söyleyen Trump, Rusya'nın dizel üretim kapasitesini yok etmenin "dünyaya zarar verdiğini" savundu.

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#Donald Trump#Yapay Zeka#İran

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