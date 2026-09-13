Yapay zeka tartışmasına Trump da dahil oldu: Araştırmaları yavaşlatma talebine dikkat çeken yanıt

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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın savaşı bitirmek için "anlaşma yapmak istediğini" iddia etti. İranlı yetkililerin bir anlaşma sağlamak için "sürekli aradığını" belirten Trump, yönetiminin yalnızca olumlu bir çözümü kabul edeceği uyarısında bulundu.

Trump, İran ile "iyi olmayan bir anlaşma yapmayacağını" ifade ederek, "Bakın, (İran savaşı) seçimlerden önce de bitebilir ama seçimlerden sonra kesin bitecek" diye konuştu.

Trump, çatışmaların sona ermesinin ardından benzin fiyatlarının "kaya gibi düşeceğini" kaydetti.

'YAPAY ZEKA SEKTÖRÜ YAVAŞLAMAMALI'

ABD Başkanı, ülkesinin Çin ile rekabet ettiği bir dönemde yapay zeka sektörünün yavaşlamasını istemediğini vurguladı.

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AFP'nin haberine göre Trump, "Yapay zekada kim kazanırsa (ABD ile Çin arasındaki mücadeleyi) o kazanır" dedi.

Anthropic'in yapay zeka modellerinin kötüye kullanımına ilişkin yayımladığı raporda, en ciddi risklerden birinin "biyolojik kötüye kullanım" olduğu ifade edilmişti. Raporda, gelişmiş yapay zeka modellerinin mevcut patojenleri daha tehlikeli hale getirebilecek veya yeni patojenlerin geliştirilmesine yardımcı olabilecek yeteneklere ulaşabileceği yönündeki endişelere dikkat çekilmişti.

"İRAN'IN NÜKLEERE SAHİP OLMASI ENGELLENMELİ"

Trump, altı aydır süren savaşın temel amacına ilişkin, İran'ın nükleer kapasiteye sahip olmasının engellenmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı, savaşın seçimlerden sonra sona ereceğini öngörürerek, "İran nükleer silaha sahip olamaz ve olmayacak." diye konuştu.

ZELENSKİ'YE DİZEL UYARISI

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Rusya'daki dizel rafinerilerine yönelik saldırıları durdurmasını istedi. ABD Başkanı, dizel piyasalarındaki mevcut aksamaların Orta Doğu'daki gerilimlerden değil, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan kaynaklandığını savundu.

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Trump, "Zelenski'nin bir şey yapması gerekiyor. Rusya'daki dizel yakıtını vurmayı bırakmalı. Hedeflere gitsin ama dizeli değil çünkü dizel sıkıntısına neden oluyor" açıklamasını yaptı.

Trump, Washington'un konuyu doğrudan Ukrayna lideriyle gündeme getirdiğini belirterek, ABD'li yetkililerin Kiev'in rafinerileri hedef almasını istemediğini vurguladı.

Ukrayna kuvvetlerinin askeri saldırılar için "başka birçok hedefi" bulunduğunu söyleyen Trump, Rusya'nın dizel üretim kapasitesini yok etmenin "dünyaya zarar verdiğini" savundu.