Yapay zeka söyle bunayacak mıyım

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İskoçya Edinburgh Üniversitesi ve Dundee Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, “NEURii” adlı küresel araştırmanın parçası olarak, İskoçya’dan hastaların on yıldan uzun bir süre boyunca çekilen tomografi ve MRI taramalarını inceleyecek. Ekip, doktorların bir kişinin demans geliştirme riskini tespit etmesine yardımcı olabilecek kalıpları bulmak için 1.6 milyon görüntüyü, kişilerin tıbbi kayıtlarıyla eşleştirmek için yapay zekâyı kullanacak.

TARAMA SIRASINDA TEŞHİS

Bilim insanlarının nihai hedefi, yapay zekâdan faydalanarak radyologların hastaların beyin taramalarını yaparken bunama riski taşıyıp taşımadıklarını görebilecekleri “dijital araçlar” geliştirebilmek. Böylece rutin radyoloji taramaları yapılırken dahi bunamayı erken teşhis etmek mümkün olacak. Araştırmacılar bu dijital araçların gelecekte hastalığa kesin bir tedavi bulmakta da işe yarayabileceğini belirtiyorlar. Dünya çapında bunamayla yaşayan insan sayısının 2050 yılına kadar 153 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Araştırmacılar bu durumun sağlık ve sosyal bakım sistemleri için hızla büyüyen bir tehdit oluşturduğu konusunda uyarıyor.