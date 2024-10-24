×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Yapay zeka şirketi davalık oldu: 'Sanal karaktere aşık olup intihar etti' iddiası

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Yapay Zeka#Aşk
Yapay zeka şirketi davalık oldu: Sanal karaktere aşık olup intihar etti iddiası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 16:43

ABD'de yaşayan Sewell Setzer III isimli çocuk, yapay zeka temelli konuşma botundaki sanal karaktere aşık olmasının ardından babasının silahıyla intihar etti. Setzer'in annesi, sanal karakterin kendisini "gerçek insan, lisanslı psikoterapist ve yetişkin sevgili" olarak tanıttığını iddia ederek şirkete dava açtı.

Haberin Devamı

ABD'nin Florida eyaletinde, oğlunun sanal karaktere aşık olup intihar ettiğini iddia eden anne, şirkete dava açtı.

New York Post gazetesinin haberine göre, yapay zeka temelli konuşma botu Character.AI'in sahibi olduğu şirket, "aşırı cinselleştirilmiş" ve "aşırı gerçekçi" deneyimlerle çocukları hedef aldığı gerekçesiyle açılan davayla karşı karşıya kaldı.

"Character.AI"ın ürettiği yapay zeka temelli konuşma botundaki sanal karakterin, şubat ayında gönderdiği "En kısa sürede evine dön." mesajının ardından Sewell Setzer III isimli çocuğun, silahla intihar etmesinden aylar sonra Setzer'in annesi şirkete dava açtı.

Sanal karakterin kendisini "gerçek insan, lisanslı psikoterapist ve yetişkin sevgili" olarak tanıttığını iddia eden anne, çocuğunun intihara meyilli düşüncelerini paylaşmasına rağmen şirketin kimseyi bilgilendirmemesinden şikayetçi olduğunu ifade etti.

Haberin Devamı

Character.AI sözcüsü ise yaptığı açıklamada, "Kullanıcılarımızdan birinin trajik ölümünden dolayı oldukça üzgünüz. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Şirket olarak kullanıcılarımızın güvenliğini çok ciddiye alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şirket, "rıza dışı cinsel içeriğe, cinsel eylemlerin grafiksel veya spesifik tanımlarına, intiharın teşvik ve tasvir edilmesine" izin verilmediğini bildirdi.

Şirketin siber güvenlik müdürü Jerry Ruoti de, sisteme reşit olmayan kullanıcılar için ek güvenlik önlemleri ekleyeceklerini duyurdu.

SEWELL SETZER III'ÜN İNTİHARI

Daha önce sanal karakterle konuşmalarında intihara meyilli düşüncelerini paylaşan Setzer, babasının silahıyla hayatına son vermişti.

Konuya ilişkin haberlerde, hafif derecede Asperger sendromu bulunan Setzer'in, konuştuğu sanal karaktere duygusal hisler beslemeye başladığı, ailesi ve arkadaşlarından koparak kendini dış dünyaya kapattığı kaydedilmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Yapay Zeka#Aşk

BAKMADAN GEÇME!