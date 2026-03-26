Yapay zekâ projesi 1. oldu

Yoğun rekabetin yaşandığı organizasyonda 100’den fazla ekip arasından sıyrılarak finale kalan ekip, sadece 8 gün gibi kısa bir sürede geliştirdikleri “SecureFlow AI” projesiyle jüriyi etkileyerek zirveye yerleşti. Elde edilen birincilikle birlikte ekip, 25 bin dolarlık Google Cloud kredisinin sahibi olurken, projelerini Google ve NatWest ile geliştirme imkânı yakaladı.

“SecureFlow AI”, İngiltere’de faaliyet gösteren şirketleri fatura dolandırıcılığına karşı korumayı hedefleyen bir yapay zekâ sistemi olarak öne çıkıyor. Sistem, sadece riskleri tespit etmekle kalmayıp, karar süreçlerini anlaşılır biçimde raporlayarak güvenilirlik sağlıyor.

University College London Bilgisayar Bilimleri mezunu olan Çavuşoğlu, akademik yolculuğunu Warwick Business School’da yapay zekâ alanında sürdürüyor.