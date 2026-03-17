Yapay zekâ patron oldu

Yapay zekânın insan gücü olmadan misyonunu tamamlayamayacağını kanıtlayan türden bir gelişme yaşandı. Bir internet sitesinde yapay zekâ botlarının kendi başlarına çözemedikleri fiziksel veya karmaşık görevleri tamamlamak için insan kullanıcıları işe aldığı ortaya çıktı. Bu yeni uygulamaya göre, yapay zekâ robotları kendileri için imkânsız olan fiziksel görevler için insan kiralayıp maaş ödüyor. Bu amaçla kurulan RentAHuman platformu geçen ay faaliyete başladı. Proje, kripto geliştiricisi Alexander Liteplo tarafından hayata geçirildi. Projenin amacı yapay zekâ ajanlarının fiziksel dünyada yapamadığı işleri insanlara yaptırabilmesi için bir pazar yeri oluşturmak.

600 BİN KULLANICIYA ULAŞTI

Platformun büyümesi ise oldukça hızlı oldu. Mart itibarıyla 600 binden fazla kişi platformda yerini aldı. Platformda fiziksel dünyada yapılması gereken işler öne çıkıyor. Örneğin bir yere gidip fotoğraf çekmek, paket almak veya teslim etmek, bir etkinliğe gidip not tutmak, bir dükkânın açık olup olmadığını kontrol etmek, bir restoran yemeğini tadıp yorum yapmak, bir toplantıya gidip yapay zekâ için rapor hazırlamak.

KRİPTO PARA İLE ÖDEME

Sisteme üye olmak ücretsiz. Kullanıcılar platforma kaydolduktan sonra kişisel yeteneklerini sisteme tanımlayarak görev ağı içerisinde yer alan listelere dahil oluyor. Yapay zekâ motoru başvuruları değerlendirerek işin niteliğine göre en uygun eşleşmeyi sağlıyor. Görev alan kişiler işin zorluk derecesine göre 2 dolardan başlayan kazançlar elde ediyor. Genelde saatlik 50 ila 175 dolar arasında ücretler görülebiliyor. Ödemeler çoğunlukla kripto para ile yapılıyor. Bazı teknoloji uzmanları platformun gerçekten iddia edildiği gibi çalışmadığını, üstelik açıklandığı gibi yüksek oranda iş hacmi bulunmadığını savundu.