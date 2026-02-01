Yapay zekâ öve öve bitiremedi, turistler bölgeye akın etti... Aslında öyle bir yer hiç var olmamıştı

Haberin Devamı

Huzur dolu bir hayali rota

Tur şirketinin sitesinde yayınlanan yazıda, Tazmanya’nın kuzeydoğusundaki ormanlık alanda yer alan ‘Weldborough sıcak su kaynakları’ tavsiye ediliyordu. Yazıda bu nokta, doğa yürüyüşçülerinin ‘en sevdiği’ ve ‘huzurlu bir sığınak’ olarak tanımlanmıştı.

Ancak gerçek, yazılanlardan çok farklıydı.

Weldborough, Launceston şehrine yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta küçük, kırsal bir kasaba ancak bölgede herhangi bir sıcak su kaynağı bulunmuyor.

Haberin Devamı

‘Yapay zekâmız tamamen çuvalladı’

Şirketin sahibi Scott Hennessey, Avustralya Yayın Kurumu'na (ABC) yaptığı açıklamada hatayı kabul etti, “Yapay zekâmız tamamen çuvalladı” dedi.

Şirketin pazarlama materyallerini üçüncü bir tarafa yaptırdığını belirten Hennessey, normalde her gönderiyi kendisinin incelediğini ancak blog yazısının kendisi yurt dışındayken yayınlandığını söyledi.

Hennessy, "Büyük oyuncularla rekabet etmeye çalışıyoruz. Bunun bir parçası da içeriğinizi sürekli olarak güncel ve yeni tutmak zorunda olmanızdır” dedi ve şunları söyledi:

"Biz dolandırıcı değiliz. İnsanlara karşı doğru olanı yapmaya çalışan evli bir çiftiz. Biz meşruyuz, gerçek insanlarız, satış elemanlarımız var. Çevrimiçi nefret söylemi ve iş itibarımıza verilen zarar bizi çok üzdü. Biz sadece hayatımıza devam etmeye ve tüm bu olayı geride bırakmaya çalışıyoruz. Bu durum itibarımızı zedeledi, çok üzgünüz."

Turistler akın akın gidiyor

Bölgedeki yerel bir otelin sahibi olan Kristy Probert, Eylül ayından itibaren turistlerin akın akın gelip sıcak su kaynağını sormasıyla durumu fark etmiş.

Probert, "Başlangıçta sadece birkaç telefon geldi. Sonra insanlar akın akın gelmeye başladı. Günde muhtemelen beş telefon alıyordum ve en az iki üç kişi kaplıcaları sormak için otele geliyordu. Çok ıssız bir yerdeyiz, bu yüzden her şey çok rastgele oldu” dedi.

Haberin Devamı

Probert, kaplıcaları soran turistlere her seferinde "Bu kaplıcaları bulabilirseniz, biralar benden” cevabını veriyordu.

Probert, yerel Weld Nehri'nin buz gibi olduğunu ve genellikle sadece safir ve kalay arayan madenciler tarafından kullanıldığını söyledi, "Madenciler bile dalgıç kıyafetleri giyiyorlar. Yakındaki bir kasabada sauna var. Sanırım oraya gittikten sonra buz gibi nehre atlayabilirsiniz” diye konuştu.

Yapay zekâ 'halüsinasyonlarına' dikkat edin, planlarının %90'ı hatalı

Avustralya'daki Southern Cross Üniversitesi'nde turizm alanında yardımcı doçent olan Anne Hardy, CNN'e verdiği demeçte, yapay zekanın seyahat ve turizm sektöründe her yerde yaygınlaştığını belirterek, turistlerin yaklaşık %37'sinin seyahat tavsiyesi veya seyahat planları için yapay zekayı kullandığını söyledi.

Haberin Devamı

"Turistler yapay zekaya yorum sitelerinden daha çok güveniyor" diyen Hardy, tur operatörlerinin yapay zekayı sadece bloglar ve pazarlama materyalleri için değil, aynı zamanda seyahat programları ve maliyetlendirme için de kullandığını sözlerine ekledi.

Hardy, "Yapay zekâ son derece faydalı olabilir. Zaman ve sonuçta para tasarrufu sağlar” dedi.

Ancak, bunun Weldborough'daki kaplıcalar örneğinde olduğu gibi, yanlışlıklara veya ‘halüsinasyonlara’ da yol açabileceği konusunda uyardı.

Yapılan araştırmalara göre yapay zeka tarafından oluşturulan gezi planlarının %90'ı hatalar içeriyor.

Tazmanya gibi telefonun çekmediği ve hizmetlerin sınırlı olduğu uzak bölgelerde, yapay zekanın yanlış yürüyüş rotası veya hava durumu bilgisi vermesi ölümcül sonuçlar doğurabilir.

Haberin Devamı

Gezginlerin yapay zekayı bir yardımcı olarak kullanması, ancak bilgileri her zaman güvenilir rehber kitaplar, yerel danışmanlar ve resmi web siteleri üzerinden doğrulaması öneriliyor.