Yapay zekâ lityuma alternatif buldu

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Microsoft ve ABD Enerji Bakanlığı’nın ortak girişimi olan Pasifik Kuzeybatı Ulusal Laboratuvarı tarafından bulunan yeni maddenin, lityum kullanımını yüzde 70’e kadar azaltma potansiyeli var. Yapay zekâ, geleneksel yöntemlerle 20 yıldan fazla sürebilecek tarama sürecini bir hafta içerisinde tamamlayarak “N2116” olarak adlandırılan yeni malzeme keşfetti. Böylece araştırmanın başlamasından sadece 9 ay sonra bilim insanları malzemeyi, hammaddeden çalışan bir prototipe dönüştürmeyi başardı. Piyasa değeri sebebiyle “beyaz altın” olarak anılan lityum, elektrikli araçlardan akıllı telefonlara pek çok alanda kullanılan şarj edilebilir pillerin temel bileşeni. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre artan talep yüzünden dünya 2025’te lityum arzında sıkıntıyla karşı karşıya kalabilir.