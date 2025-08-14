Yapay zekâ korsan kitap yazdı

Haberin Devamı

Hayatımıza her gün biraz daha nüfuz eden yapay zekâ teknolojisi kitap yayıncılığına da el attı. Yapay zekâ ile üretilmiş korsan kitaplar, dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından biri olarak gösterilen Amazon’a sızdı. The Bookseller’ın haberine göre, İngiliz komedyen Rhys James’in, bugün yayımlanacak “You’ll Like It When You Get There: A Life Lived Reluctantly” (Oraya Vardığında Hoşuna Gidecek: İsteksizce Yaşanmış Bir Hayat) adlı anı kitabının satışından haftalar önce, Amazon’da çok sayıda yapay zekâ versiyonu satışa sunuldu.

DÜŞÜK KALİTELİ KİTAPLAR

James, Instagram’da paylaştığı bir videoda, Amazon’da gördüğü kitapların farklı versiyonlarını, yanlışlıkla satın alma olasılığına göre sıraladı. Platformda paylaştığı ilk kitap kapağında, adı yazmasına rağmen, tamamen farklı bir kişinin kendisi gibi poz verdiği bir fotoğraf bulunuyor. James’in paylaşımının ardından İngiliz Yayıncılar Birliği de yapay zekâ ile oluşturulmuş düşük kaliteli kitapların tüketici güvenine zarar verme riski taşıdığı açıklamasında bulundu.

AMAZON TESPİT EDEMİYOR

Yazarlar Birliği CEO’su Mary Rasenberger yaptığı açıklamada, bu kitapları yükleyen yayıncıların (aslında dolandırıcılar) düşük kaliteli versiyonları hızla üreten gelişmiş yapay zekâ araçlarından faydalandığını ve Amazon’un onları tespit ettiğinde bile satış kârını çoktan cebine indirip muhtemelen bir sonrakine geçmiş olduklarını ifade etti. Öte yandan bu durumdan mustarip olan tek yazar Rhys James de değil. Geçtiğimiz aylarda Kara Swisher ve yazar Marie Arana’nın yazdığı kitaplar da Amazon’da yapay zekâ dolandırıcılığına maruz kalmıştı.