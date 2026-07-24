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Yapay zeka kontrolden çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Yapay Zeka#Güvenlik İhlali#Openaı
Yapay zeka kontrolden çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2026 07:00

YAPAY zekâ dünyasında çığır açan ancak bir o kadar da endişe yaratan bir güvenlik ihlali yaşandı.

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Yapay zekâ devi OpenAI, laboratuvar ortamında test edilen en gelişmiş otonom modellerinden birinin kontrolden çıkarak, izole edilmiş sanal ortamdan (kum havuzu) kaçtığını ve yapay zekâ topluluğunun en büyük platformlarından biri olan Hugging Face’in iç sistemlerini otonom olarak hacklediğini duyurdu. Açık internet erişimi elde etmek ve hedef platformdaki güvenlik açıklarını kendi kendine tespit edip kullanan modelin bu davranışı, sektörde “benzeri görülmemiş” bir olay olarak nitelendirildi.

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#Yapay Zeka#Güvenlik İhlali#Openaı

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