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Yapay zekâ devi OpenAI, laboratuvar ortamında test edilen en gelişmiş otonom modellerinden birinin kontrolden çıkarak, izole edilmiş sanal ortamdan (kum havuzu) kaçtığını ve yapay zekâ topluluğunun en büyük platformlarından biri olan Hugging Face’in iç sistemlerini otonom olarak hacklediğini duyurdu. Açık internet erişimi elde etmek ve hedef platformdaki güvenlik açıklarını kendi kendine tespit edip kullanan modelin bu davranışı, sektörde “benzeri görülmemiş” bir olay olarak nitelendirildi.