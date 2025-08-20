Yapay zekâ için nükleer santral kuracak

Haberin Devamı

Üç kurum arasındaki anlaşmaya göre modüler reaktör üreticisi Kairos Power, santrali ABD’nin Tennessee eyaletinde yapacak. 50 megavat kapasiteye sahip olacak santralde üretilen enerji devlete ait TVA’ya satılacak. TVA, Google’ın Tennessee ve Alabama’daki veri merkezlerine elektrik sağlayacak. Yapay zekâ işlemlerinin yüksek enerji tüketmesi nedeniyle teknoloji devleri karbon ayak izlerini azaltacak yollara başvuruyor. Google’ın yanı sıra Amazon, Meta ve Microsoft da nükleer enerji projelerine yatırım yapan şirketler arasında yer alıyor.