Yapay zekâ için nükleer santral kuracak

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2025 07:00

TEKNOLOJİ devi Google, yapay zekâ veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılamak için daha önce anlaşmaya vardığı Kairos Power isimli firma ve Tennessee Valley Authority (TVA) ile ortaklaşa bir nükleer santral kurmaya hazırlandıklarını duyurdu.

Üç kurum arasındaki anlaşmaya göre modüler reaktör üreticisi Kairos Power, santrali ABD’nin Tennessee eyaletinde yapacak. 50 megavat kapasiteye sahip olacak santralde üretilen enerji devlete ait TVA’ya satılacak. TVA, Google’ın Tennessee ve Alabama’daki veri merkezlerine elektrik sağlayacak. Yapay zekâ işlemlerinin yüksek enerji tüketmesi nedeniyle teknoloji devleri karbon ayak izlerini azaltacak yollara başvuruyor. Google’ın yanı sıra Amazon, Meta ve Microsoft da nükleer enerji projelerine yatırım yapan şirketler arasında yer alıyor.

