×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Yapay rahimle bebek müjdesi

Güncelleme Tarihi:

#Yapay Rahim#Bebek#BM
Yapay rahimle bebek müjdesi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2025 07:00

Hollanda’da araştırmacılar, erken doğan bebek ölümlerini azaltabilecek bir ‘yapay rahim’ cihazı geliştirmeye başladı. Cihaz, anne rahmini taklit ederek prematüre bebeklerin gelişim evresini uzatmayı hedefliyor.

Haberin Devamı

Dünya genelinde her yıl milyonlarca çiçeği burnunda annenin en büyük korkularından olan erken doğum, yenidoğan bebek ölümlerinin başlıca nedenlerinden biri olarak biliniyor. Ancak Hollanda’daki Radboud Üniversitesi Nijmegen Tıp Merkezi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde görev yapan neonatologlar, sezaryen ile doğan prematüre bebeklerin hayatta kalma şansını artırabilecek bir ‘yapay rahim’ üzerinde çalışmaya başladı. Euronews’in haberine göre anne rahmini taklit eden, ısıtılmış yapay amniyotik sıvıyla doldurulmuş kapalı bir torbadan oluşan yapay rahim cihazı içine yerleştirilen erken doğan bebek, oksijen ve besin sağlayan yapay bir plasentaya bağlanıyor.

4 HAFTA BİLE FARK YARATIYOR

AquaWomb adı verilen cihaz, bebeğin gelişim evresini birkaç hafta daha uzatmayı amaçlıyor. Henüz geliştirme aşamasında olduğu kaydedilen cihazı geliştiren ekibe göre, bebeğin yalnızca dört haftalık ek gelişimi bile hayatta kalma oranlarını ciddi biçimde artırırken, kronik sağlık sorunları riskini de azaltıyor. BM raporuna göre, dünya çapında ölü doğum sayısı 1.9 milyon civarında.

Gözden KaçmasınOrtaya çıkan sonuç inanılmaz: İğne ile kilo vermek mi, cerrahi müdahale mi Araştırma çarpıcı farkı ortaya koydu...Ortaya çıkan sonuç inanılmaz: İğne ile kilo vermek mi, cerrahi müdahale mi? Araştırma çarpıcı farkı ortaya koydu...Haberi görüntüle
Gözden Kaçmasın20 yıldır gözden kaçıyordu, kıymeti yeni yeni bilinmeye başladı: Gizli silah Kısıtlama yok, yasaklama yok...20 yıldır gözden kaçıyordu, kıymeti yeni yeni bilinmeye başladı: Gizli silah! Kısıtlama yok, yasaklama yok...Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yapay Rahim#Bebek#BM

BAKMADAN GEÇME!