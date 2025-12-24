Yapay rahimle bebek müjdesi

Haberin Devamı

Dünya genelinde her yıl milyonlarca çiçeği burnunda annenin en büyük korkularından olan erken doğum, yenidoğan bebek ölümlerinin başlıca nedenlerinden biri olarak biliniyor. Ancak Hollanda’daki Radboud Üniversitesi Nijmegen Tıp Merkezi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde görev yapan neonatologlar, sezaryen ile doğan prematüre bebeklerin hayatta kalma şansını artırabilecek bir ‘yapay rahim’ üzerinde çalışmaya başladı. Euronews’in haberine göre anne rahmini taklit eden, ısıtılmış yapay amniyotik sıvıyla doldurulmuş kapalı bir torbadan oluşan yapay rahim cihazı içine yerleştirilen erken doğan bebek, oksijen ve besin sağlayan yapay bir plasentaya bağlanıyor.

4 HAFTA BİLE FARK YARATIYOR

AquaWomb adı verilen cihaz, bebeğin gelişim evresini birkaç hafta daha uzatmayı amaçlıyor. Henüz geliştirme aşamasında olduğu kaydedilen cihazı geliştiren ekibe göre, bebeğin yalnızca dört haftalık ek gelişimi bile hayatta kalma oranlarını ciddi biçimde artırırken, kronik sağlık sorunları riskini de azaltıyor. BM raporuna göre, dünya çapında ölü doğum sayısı 1.9 milyon civarında.