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Yanlışlıkla itiraf: ‘Kocanı nasıl öldürürsün’ kitabının yazarından...

#ABD#Kocanı Nasıl Öldürürsün#İtiraf
Yanlışlıkla itiraf: ‘Kocanı nasıl öldürürsün’ kitabının yazarından...

ABD’de ‘Kocanı Nasıl Öldürürsün’ ve ‘Yanlış Koca’ adlı kitapların yazarı 71 yaşındaki Nancy Crampton Brophy, kocası Daniel Brophy’i eBay’den satın aldığı silahla vurmakla suçlanıyor.

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2018’den beri tutuklu bulunan kadının yargılanmasında savcılar, Brophy’nin konut kredisi taksitlerini ödemekte zorlandığını ve kocasının ölümü durumunda hayat sigortasından 1.4 milyon dolar alacağına dikkat çekiyor.

İTİRAF ETTİ İDDİASI

Brophy tutuklanmasından bu yana hakkındaki suçlamaları reddederken, son olarak hapishanedeki eski hücre arkadaşına yanlışlıkla itirafta bulunduğu iddia edildi. Savcılığın talebi üzerine mahkemeye tanık olarak çağrılan Brophy’nin eski hücre arkadaşı Andrea Jacobs, Brophy’nin kendisine kocasının vurulma anını anlattığını ve kollarını açarak “Vurulma anında bu kadar uzaktaydı” dediğini söyledi.

‘KENDİNİ DÜZELTTİ’

Brophy’nin cümlesini önce “Uzaktaydım” diye kurduğunu ardından silahı kastederek özneyi değiştirdiğini söyleyen Jacobs, bu düzeltmenin şüphe çekmeyecek bir doğallık içinde gerçekleştiğini ifade etti. Brophy’nin hücre arkadaşı Andrea Jacobs, yazarın bu konuşmadan sonra utanmış göründüğünü ve ilişkilerinin “çok garipleştiğini” kaydetti. Savcılığın iddiasına göre yazar, silahla önce sırtından vurduğu kocasına yerdeyken de ateş etti.

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#ABD#Kocanı Nasıl Öldürürsün#İtiraf

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