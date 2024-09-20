Yanlışlıkla İsrail'e temin etti: Çağrı cihazlarının patladığı gün kayboldu

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Lübnan’da patlatılan çağrı cihazlarını sattığı ortaya çıkan Macaristan merkezli BAC Consulting KFT (BAC Danışmanlık Ltd) şirket ile Bulgaristan'daki paravan şirket Norta Global’in ticari faaliyette bulunduğu iddia edildi.

Norta Global'in kurucusu Hindistan doğumlu 39 yaşındaki girişimci Rinson Jose'nin, Norveç'te yaşadığı tespit edildi. Ancak Norveçli teknoloji dahisi Jose'nin, patlamaların olduğu gün kaybolduğu ve o günden beri kendisinden haber alınamadığı bildirildi.

Mail Online'da yer alan habere göre Jose, Bulgar paravan şirketin kurucusu olarak görülmesinin ardından Hizbullah'a saldırı düzenlemek için kullanılan çağrı cihazlarının İsrail'e temin edilmesine istemeden yardımcı oldu.

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Londra'daki bir göçmenlik danışmanlığı firmasında iki yıl çalıştıktan sonra 2015 yılında Oslo'ya taşınan Jose, ilk patlamaların olduğu Salı günü önceden planlanmış bir iş gezisine çıktı.

Jose'nin asıl işvereni Norveçli medya şirketi NHST'nin patronları, o günden bu yana kendisine ulaşamadılar ve Lübnan'daki patlamalar ile bağlantıları olduğu haberini alınca da Norveç istihbaratıyla temasa geçtiler.

Oslo polisi, yaşanan durum ile ilgili soruşturma başlattıklarını "Konudan haberdarız, ancak şu an itibariyle konuyla ilgili bir açıklamamız yok" diyerek duyurdu.

Jose'nin komşuları, dairesindeki perdelerin çekili olduğunu, bahçesindeki çimlerin aşırı uzadığını ve birkaç aydır kendisini görmediklerini belirtti.

Norveçli haber sitesi VG'ye demeç veren Jose'nin bir arkadaşı, Jose'nin hikayeyle bağlantılı olduğunu görünce şok olduğunu ifade etti.

Jose'nin "kocaman bir kalbi" olduğunu söyleyen arkadaşı, "Tüm çevrem onu severdi. Kanser hastalarına bağışlayabilmek için yıllarca saçlarını uzattı. Onun nasıl bir insan olduğu konusunda tecrübeliyim" dedi.

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MOSSAD İLE NASIL BAĞLANTI KURDU?

Jose'nin kurucusu olduğu, Budapeşte'de yaklaşık 200 başka firmaya ev sahipliği yapan bir apartmana kayıtlı Norta Global'in, Hizbullah'a karşı düzenlenen saldırıdaki çağrı cihazlarını ürettiği iddialarını reddeden Cristiana Barsony-Arcidiacono'ye 1,3 milyon sterlin ödediği öne sürüldü.

Norta Global'in artık var olmayan internet sitesinde şirket kendisini, Başarılı olmanıza yardımcı olacak çevik bir şirket mi arıyorsunuz ya da sizin için doğru olan teknoloji çözümünü mü bulmak istiyorsunuz? Başka yere bakmayın" sözleriyle tanımladı.

Norta Global, girişimcileri İsrailli start-up'larla buluşturan Founders Nation platformuna dahil oldu ve Founders Nation'ın internet sitesinde kendisini "Bir girişim başlatmak için kurucu ortak ya da benzer düşünen insanlar arayan girişimci ruhlu bir iş geliştirici" olarak tanımladı.

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Ancak Founders Nation'ın ortakları arasında, İsrail Savunma Kuvvetlerinin merkezi bilgi işlem sistemi birimi Mamram Birliği'de yer alıyordu.

İsrail Savunma Kuvvetleri bünyesindeki bu siber birim, İsrail'in işine yarayacak yeni nesil teknoloji mucitlerinin bulunmasına yardımcı olmak amacıyla kuruldu.

Jose'nin, çağrı cihazlarını yüksek patlayıcılarla donatmaya yönelik gizli komplodan herhangi bir şekilde haberdar olduğuna ilişkin kanıt bulunmadı.

Öte yandan İngiltere'deki University College London (UCL) mezunu ve BAC Danışmanlık şirketinin CEO'su Cristiana Barsony-Arcidiacono, kendisinin patlayan çağrı cihazlarının tedarik zincirinde yalnızca bir aracı olduğunu ve çağrı cihazlarını üretmediğini söyledi.