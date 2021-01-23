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Dünya
Haber Giriş: 23.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yanlışlıkla fişi çekince 1900 doz aşı bozuldu

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Yanlışlıkla fişi çekince 1900 doz aşı bozuldu
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ABD’de bir temizlik çalışanı yanlışlıkla dondurucunun fişini çekince Moderna’nın 1900 doz COVID-19 aşısı kullanılamaz hale geldi.

Olay, 19 Ocak’ta Massachusetts eyaletinin Boston kentinde şehrin en büyük sağlık merkezinin Jamaika Plain isimli kampüsünde meydana geldi.

Boston Halk Sağlığı Sistemi Uzmanı Kyle Toto, yaptığı açıklamada, dondurucunun güvenli bir yerde olduğunu ve üzerinde de alarm sistemi bulunduğunu, temizlik sırasında fişinin yanlışlıkla prizden çıkarıldığını ancak sonrasında alarmın neden çalışmadığını araştırdıklarını söyledi. Toto, fişinin çekilmesi üzerine dondurucudaki 1900 doz Moderna aşısının kullanılamaz hale geldiğini ifade etti. Moderna aşıları sıfırın altında 20 derecede donmuş vaziyette tesislere ulaştırılıyor.

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