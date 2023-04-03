Yanlışlık oldu Oscar’ı geri ver

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Los Angeles’ta geçen ay yapılan 95’inci Akademi Ödülleri töreninden eve Oscar heykelciği ile dönen Kanadalı yazar ve yönetmen Sarah Polley, 1 Nisan’da zor bir gün geçirdi. “Women Talking” filmiyle En İyi Uyarlama Senaryo dalında Oscar’a layık görülen 44 yaşındaki Polley’in evine, “Bunu söylediğimiz için çok üzgünüz, fakat Oscar’ın size yanlışıkla verildiğini belirledik. Lüften geri gönderin” yazılı bir mektup geldi.

1 HAFTA KALABİLİR

Mektupta ayrıca, Polley’in heykelciği en fazla bir hafta daha elinde tutabileceği, sonrasında Los Angeles’a göndermek zorunda olduğu vurgulanarak, ödülün yeni sahibinin “Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok” filmi olduğu açıklanıyor. mektupta, hatanın aslında tören sırasında fark edildiği, fakat 2017’deki törende “La La Land”ın “Moonlight” yerine yanlışıkla En İyi Film ilan edildiği fiyaskonun tekrarından korkulduğu için sessiz kalındığı açıklanıyor.