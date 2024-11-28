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Yanlış teşhise 412 milyon dolar ceza

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Klinik#Yanlış Tedavi
Yanlış teşhise 412 milyon dolar ceza
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 15:12

ABD'nin New Mexico eyaletinde faaliyet gösteren "NuMale" isimli erkek sağlığı kliniğine, yanlış teşhis koyması sebebiyle 412 milyon dolardan fazla ceza kesildi. Tazminatın, ABD'de bir tıbbi uygulama hatası davasında mahkeme tarafından şimdiye kadar belirlenen en yüksek miktar olabileceği bildirildi

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ABD'de hastaya "yanlış tedavi" uyguladığı iddia edilen "NuMale" isimli erkek sağlığı kliniğinin, davacıya 412 milyon doları aşkın tazminat ödemesine karar verildi.

New Mexico'da faaliyet gösteren "NuMale"in, 2017'de "yorgunluk" şikayetiyle kliniğe başvuran bir kişiye "yanlış tedavi" uyguladığı iddiasına ilişkin davada jüri kararını açıkladı.

Kliniğin, "hileli ve ihmalkar" davranışlarının zarara sebep olduğunu belirten jürinin kararı doğrultusunda, şirketin davacıya 412 milyon dolardan daha fazla ödeme yapmasına hükmedildi.

Davacının avukatlarından Nick Rowley, şirketin "yaşlıları dolandırarak milyonlar kazanmak için hileli bir plan" kurduğunu savundu.

Avukatlar, yapılacak eklentilerle ödenecek tazminat toplamının ABD'de bir tıbbi uygulama hatası davasında mahkeme tarafından şimdiye kadar belirlenen en yüksek miktar olabileceğini ifade etti.

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Söz konusu davacı 2017'de kliniğe "yorgunluk" şikayetiyle kliniğe başvurmuş ve "invaziv erektil disfonksiyon" tedavisi almıştı.

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#ABD#Klinik#Yanlış Tedavi

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