Yanlış teşhis yüzünden hayatı karardı! Doktorların 'hizmetçi dizi' dediği hastalık kanser çıktı... Genç kadının bacağı kesildi

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Birleşik Krallık'taki Galler'de yaşayan bir genç kadının hayatının yanlış teşhis yüzünden kararması İngiltere'de gündem oldu. 19 yaşında iken aldığı yanlış teşhis yüzünden bacağını kaybeden 23 yaşındaki Jade Clabtree'nin hikayesi, geçtiğimiz günlerde kendisi gibi kemik kanseri hastaları için düzenlediği baloda 130 bin sterlin toplanması ile yeniden medyanın ilgi odağı oldu.

YANLIŞ TEŞHİS ALDI

Daily Mail'in haberine göre Jade Crabtree, 19 yaında iken dizi şiştiği için doktora gitti. Doktor korkulacak bir şey olmadığını dizine "hizmetçi dizi" adı verilen bir hastalığın olduğunu söyledi. Doktor bu hastalığın tedavi sonucu iyileşeceğini de belirtti. Clabtree'nin tedavisine başlanmasına karşın genç kadının ağrıları arttı. Doktora birkaç kez daha giden Clabtree, her seferinde aynı cevabı aldı.

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KANSER ÇIKTI BACAĞI KESİLDİ

Ancak günden güne Clabtree'nin ağrıları dayanılmaz bir hal aldı. Bunun üzerine doktorlar, şişliğe nadir görülen bir kemik kanseri tipinin (Osteosarkom) neden olduğunu keşfetti. Agresif bir tümörün bacağı sardığını belirten doktorlar önce genç kadına iki tur kemoterapi uyguladı. Ancak bu işe yaramayınca doktorlar Clabtree'nin hayatını kurtarmak için tek çarenin genç kadının bacağının diz kapağı altından kesmek olduğunu söyledi.

Şimdi 23 yaşında olan Clabtree, kısa süre önce kanserden tamamen kurtuldu. Genç kadın, bacağını kaybettiği için yanlış teşhis koyan doktorlarını suçluyor. Genç kadın, "Beni ciddiye almaları ve bunun nadir bir kemik kanseri türü olduğunu anlamaları için doktora altı veya yedi kez gittim" dedi. Bacağı olmadığı için zorluk çektiğini söyleyen Clabtree, 'Hayatımın geri kalanını engelli olarak geçireceğim gerçeğini kabullenmek çok zordu. Hala zor" dedi.

130 BİN STERLİN BAĞIŞ

Ancak Clabtree hayata küsmedi. Kendini kemik kanseri hastalarına adayan genç kadın bir yardım gecesi düzenledi. Açılış konuşmasını Clabtree'nin yaptığı gecede tam 130 bin sterlin bağış toplandı.



Hizmetçi dizi hastalığı, yere dizlerinin üzerine çömelen kişilerde görülen bir rahatsızlık. Dizlerin su toplayarak şişmesi ile oluşan bu hastalık kısa zamanda tedavi edilebiliyor.