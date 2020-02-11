MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriYanlış metroya binen yolcu dışarı atladı
GeriDünya Yanlış metroya binen yolcu dışarı atladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
İHA
Haber Giriş: 11.02.2020 - 10:03,Son Güncelleme:/

Yanlış metroya binen yolcu dışarı atladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Rusya’da bir yolcu yanlış metroya binince acil durum kilidini açıp metrodan dışarı atladı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir kişi sabah saatinde işe gitmek için binmesi gereken metro yerine birçok durağı es geçen ekspres metroya binmesinin ardından metroda başka bir yolcu ile konuşurken durumu fark etti. Sohbet ettiği kişiden yardım isteyen yolcu, çıkış kapısının üst kısmında bulunan platformu açarak buradaki acil durum kolunu açtı. Otomatik kapı kilidin açılmasıyla açılabilir hale gelince yanlış metroya binen kişi, kendi durağına geldiğinde aşağı atladı.

Yolcunun dışarı atlamasının ardından vagondaki diğer yolcu sağlık ekiplerini aradı. Yaşanan bu ilginç olayda metrodan atlayan yolcu sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yolcunun hafif sıyrıklarla kazayı atlattığı açıklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle