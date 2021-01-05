Yanlış ilaç kullanımı yüzünden tanınmaz hale gelmişti, başına gelenler dünya basınına yansıdı

Yanlış ilaç kullanımı yüzünden çok ciddi hayati tehlike altında olan Çilem'in yardım çığlığı İngiltere’de büyük yankı uyandırdı. Genç kadının yaşadıkları İngiltere'de çok okunan Daily Mail ve The Sun gazetelerinin manşetlerinde yer aldı.

İngiliz The Sun gazetesi, Çilem'in başına gelen talihsiz olayı ‘Antibiyotiklere karşı dehşet verici alerjik reaksiyonun ardından genç kadının cildi dökülmeye başladı ve kör olmak üzere’ diyerek duyurdu.



Söz konusu haberde Çilem'in ‘31 yaşındayım, karanlığa mahkûm olmak istemiyorum’ sözlerine de yer verildi.

Olayın ardından geçen 10 ayın genç kadın için kâbus gibi geçtiğini yazan Daily Mail gazetesi ise, Çilem'in tedavi olmadan geçirdiği her günün görme yetisini geri kazanması için geri dönülmez bir noktaya götürdüğünün altını çizdi.

Haberde, Çilem ve ailesinin hastaneyi dava etmeyi düşündüğü, ancak dava sonucunu bekleyecek kadar zamanları olmadığı için zor durumda kaldıkları da yer aldı

Çilem'in gözünü kaybetmeden tedavi olması gerektiğini vurgulayan anne Türkan Kelleci, ‘Kızımın sağlığı için 10 aydır uğraşıyoruz. Kızımın gözlerini kaybetme durumu var. Devletimizden ve halkımızdan yardım istiyoruz. Bir insanın canından bu kadar kolay vazgeçilmiyor. Yardım çığlığımızı duysunlar.’ demişti.

İngiliz Daily Mail ve The Sun gazetelerinin yanı sıra, Arabnews ve Daily Podium siteleri de Çilem Kelleci'nin yaşadıklarını haberleştirdi.



NE OLMUŞTU?



31 yaşındaki Çilem Kelleci, 8 Şubat 2020’de idrar yolu enfeksiyonu şikayetiyle Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Gazi Devlet Hastanesi'nin acil servisine gitmişti.

Doktorlara, antibiyotiğe karşı alerjisinin olduğunu söylediğini iddia eden genç kadın, buna rağmen kendisine 3 ilaçlı bir serumun verildiğini ve aldığı serumun ardından görme kaybı ve derisinde pullanmalar olduğunu ileri sürmüştü.

Çilem Kelleci, ölümden döndüğünü belirterek, hastane ve kendisine antibiyotik veren doktordan şikayetçi olmuştu. Aradan geçen süreçte tedavisi devam eden ve derisindeki pullanmalar büyük ölçüde iyileşen Çilem, bu kez de görme konusunda sıkıntı yaşamaya başladı.







Genç kadının dava süreci devam ederken sağ gözü tamamen göremez hale geldi. Hem Samsun hem de İstanbul’da devlet ve üniversite hastanelerinde tedaviye başvuran genç kadına, gözünün alınması gerektiği söylendi.

Farklı görüş almak üzere özel bir hastaneye daha başvuran Kelleci’ye gözünün alınmasına gerek olmadığı ve tekrar görmesi için ameliyat olması gerektiği, masrafının ise 92 bin olduğu söylendi.

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