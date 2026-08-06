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Yangında bombalar patladı

Güncelleme Tarihi:

#FRANSA#Yangın#BOMBA
Yangında bombalar patladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2026 07:00

Fransa’nın Gironde bölgesindeki Le Porge köyünde, geçen ay yaşanan orman yangınlarının ardından evlerine dönmeye başlayan sakinler, 2’nci Dünya Savaşı’ndan kalma yüzlerce mühimmatın bulunmasıyla bir kez daha tedirginlik yaşadı.

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Yangınların etkili olduğu bölgede duyulan patlama sesleri üzerine harekete geçen ekipler 400’den fazla top mermisi ve çeşitli mühimmat ele geçirdi. Toprağa gömülü bazı mühimmatların yüksek sıcaklık nedeniyle patladığı ve böylece yerlerinin tespit edildiği belirtiliyor. Üzerinden 80 yılı aşkın süre geçmesine rağmen, patlamamış mühimmatlar Avrupa’nın birçok bölgesinde hâlâ toprak altında bulunmaya devam ediyor. Yetkililer, halkın güvenliği için bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Temmuz ayında alevlerin köye yaklaşması nedeniyle yaklaşık 3 bin 500 kişi tahliye edilmiş, bölgede çıkan şiddetli yangınları kontrol altına almak için yüzlerce itfaiyeci görev yapmıştı.

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#FRANSA#Yangın#BOMBA

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