Yangın, sel, sıcak hava dalgası... Felaket üstüne felaket

Haberin Devamı

ABD’nin California ve New Mexico eyaletleri günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İtfaiye yetkililerinden yapılan açıklamaya göre şimdiye kadar 20 bin dönümden fazla alan zarar gördü. Ayrıca yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle 1250’den fazla ev tahliye edildi. Wisconsin eyaletinin Milwaukee şehrinde, şiddetli yağışların yol açtığı sele kapılan biri 11 yaşında çocuk olmak üzere 3 kişi kayboldu. Şiddetli yağışlar nedeniyle Illinois, Indiana, Michigan ve Ohio eyaletlerinde de sel meydana geldi. Birçok yol hasar nedeniyle trafiğe kapatıldı. Fırtına nedeniyle ağaç ve direklerin devrildiği ülkenin orta kuzey eyaletlerinde yaklaşık 500 bin ev elektriksiz kaldı.

45 DERECEYİ GÖRECEK

ABD’de doğa tutkunlarının uğrak yerlerinden Wyoming eyaletindeki Yellowstone Ulusal Parkı’na giriş ve çıkışlar, şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle kapatıldı. Park civarında yaşayan kişiler ve parkı ziyaret eden turistler bölgede mahsur kaldı. Parkta mahsur kalan turistler helikopterlerle tahliye edilirken, çok sayıda ev ile köprünün yıkıldığı belirtildi. Birçok eyaletin şiddetli yağışlarla mücadele ettiği ABD’nin Meksika Körfezi’nden Chicago’ya kadarki orta kesimi ise mevsim normalleri üzerinde seyreden aşırı sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya. Yetkililer, yaklaşık 100 milyon nüfusu etkileyecek olan sıcak hava dalgasının yer yer 45 santigrat dereceyi bulacağını belirterek, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu. Doğuya doğru ilerleyen sıcak hava dalgası gelecek hafta boyunca etkisini sürdürecek.

Haberin Devamı