'Yangın' paylaşımına tepki yağdı... Fenomen isim özür diledi

Türkiye'de tatil yapan bazı Rus fenomenlerin yaptığı paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu.

TV sunucusu ve model Victoria Lopyreva yanan dağların arka planda yer aldığı bir fotoğrafını 4.4 milyon takipçiye sahip Instagram hesabından paylaştı.

'O KADAR ATEŞLİYİM Kİ HER ŞEY YANIYOR'

38 yaşındaki model paylaşımına 'O kadar ateşliyim ki her şey yanıyor' notunu düştü. Gelen tepkiler üzerine model bu notu sildi.

'Irinawaimer' isimli bir başka sosyal medya fenomeni alevlerin oteli tehdit ettiği sırada verdiği poz ile tepkilerin hedefi oldu.

Rus basınında yer alan haberlere göre, pek çok kullanıcı bu paylaşımın altına tepkisini gösteren yorumlar yazıca fenomen isim önce fotoğrafı kaldırdı sonra yaklaşık 700 bin kişi tarafından takip edilen hesabını 'gizli hesap' yaptı.

ÖNCE SİLDİ, SONRA ÖZÜR DİLEDİ

Daha sonra bir özür mesajı yayınlayan fenomen isim paylaşımının maksadını aştığını belirtti ve 'Türk halkından özür diliyorum' dedi.

Türkiye genelinde son 6 günde özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerindeki kentlerde çok sayıda orman yangını çıktı.

Antalya, Adana, Mersin, Muğla ve Osmaniye başta olmak üzere bu süreçte 36 ilde çıkan 132 yangından 125'i, ekiplerin hava ve karadan özverili müdahaleleriyle kontrol altına alındı veya söndürüldü.

Antalya, Muğla ve Isparta'da devam eden orman yangınlarına ise 13 su atar uçak, 3 idari uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, bir insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve 5 binin üzerinde personelle müdahale ediliyor.

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