Yangın bölgesini ziyaret eden Miçotakis yuhalandı

Haberin Devamı

Yaklaşık 104 kilometrekarelik alanın kül olduğu ve en az 146 evin oturulamaz hale geldiği yangın bölgesindeki Penteli ilçesine giden Miçotakis, protestolarla karşılandı. “Alçak Miçotakis”, “Şimdi istifa et” ve “Katiller” diye sloganlar atan göstericiler, Yunan başbakanını toplantı binasının girişinde ve çıkışında yoğun şekilde protesto etti.

Polis, gösteri sırasında sıkı güvenlik önlemleri aldı. Söndürme çalışmalarına Türkiye’den 2 uçak ile 1 helikopterin de katıldığı yangında, Moldovalı 65 yaşındaki bir kadın işçi hayatını kaybetmişti. Atina Ulusal Gözlemevi son 8 yılda Atina’yı da kapsayan Attiki bölgesinde 450 kilometrekare ormanlık alanın yandığını ve bunun bölgenin toplam ormanlık alanının yüzde 37’sini oluşturduğunu açıklamıştı.