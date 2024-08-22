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Yangın bölgesini ziyaret eden Miçotakis yuhalandı

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#Yunanistan#Polis#Kiriakos Miçotakis
Yangın bölgesini ziyaret eden Miçotakis yuhalandı
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 07:00

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, geçen hafta pazar günü başlayan ve ancak 50 saat sonra kontrol altına alınabilen büyük orman yangını ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere Atina’nın kuzeydoğusuna gitti.

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Yaklaşık 104 kilometrekarelik alanın kül olduğu ve en az 146 evin oturulamaz hale geldiği yangın bölgesindeki Penteli ilçesine giden Miçotakis, protestolarla karşılandı. “Alçak Miçotakis”, “Şimdi istifa et” ve “Katiller” diye sloganlar atan göstericiler, Yunan başbakanını toplantı binasının girişinde ve çıkışında yoğun şekilde protesto etti.

Yangın bölgesini ziyaret eden Miçotakis yuhalandı

Polis, gösteri sırasında sıkı güvenlik önlemleri aldı. Söndürme çalışmalarına Türkiye’den 2 uçak ile 1 helikopterin de katıldığı yangında, Moldovalı 65 yaşındaki bir kadın işçi hayatını kaybetmişti. Atina Ulusal Gözlemevi son 8 yılda Atina’yı da kapsayan Attiki bölgesinde 450 kilometrekare ormanlık alanın yandığını ve bunun bölgenin toplam ormanlık alanının yüzde 37’sini oluşturduğunu açıklamıştı.

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#Yunanistan#Polis#Kiriakos Miçotakis

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