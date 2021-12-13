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Yanardağ rekor kırdı: 85 gündür aktif!

#Cumbre Vieja Yanardağı#İspanya#La Palma
Yanardağ rekor kırdı: 85 gündür aktif

İspanya'nın Kanarya Adaları'ndan La Palma Adası'ndaki LA Cumbre Veja Yanardağı, 85 gün boyunca patlamaya devam ederek yerel rekor kırdı.

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İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nın en büyük 5'inci adası La Palma’da bulunan Cumbre Vieja Yanardağı, aktif olarak bir rekor kırdı.

İlk olarak 19 Eylül'de lav ve zehirli gaz püskürtmeye başlayan yanardağ 85 gündür patlamaya devam ediyor. Lav püskürten yanardağ bin 200 hektardan fazla alan etkilenirken, 3 bine yakın bina da kullanılamaz hale geldi.

Bu süreçte binlerce insan ise bölgeden tahliye edildi.

11 koldan akan lavlar, şimdiye kadar binlerce evi ve yüzlerce hektarlık tarım arazisini küle çevirdi.

Kanarya Adaları Volkanik Acil Durum Planlama Kurumu, geçen hafta hava kirliliğinin artması ve gaz yayılımından dolayı halka zorunlu kalmadıkça evlerinden dışarı çıkmaması, pencere ve kapıları kapalı tutması tavsiyesinde bulunmuştu.

İspanyol hükümeti, ada sakinlerine, yanardağ yıkımını yönetmelerine yardımcı olmak için 130 milyon Euro tahsis etti.

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#Cumbre Vieja Yanardağı#İspanya#La Palma

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