×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Yanardağ korku yarattı: Kalıcı tahliye çağrısı yapıldı

Güncelleme Tarihi:

#Endonezya#Yanardağ#Faaliyet
Yanardağ korku yarattı: Kalıcı tahliye çağrısı yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 11:03

Endonezya'nın Flores adasındaki Lewotobi Laki Laki Yanardağı'ndaki volkanik hareketliliğin artması nedeniyle bölgedeki 2 bin 600 aile için tahliye çağrısı yapıldı. Yetkililer, tahliye edilen vatandaşlara yeni yerleşim alanlarına taşınma ve ev yapma konusunda yardımcı olacaklarını açıkladı.

Haberin Devamı

Endonezya Afet Yönetim Ajansı (BNPB), yanardağdaki volkanik hareketliliğin artması nedeniyle bölgede en yüksek derece olan "4. seviye" alarm durumu verdi.

BNPB, Lewotobi Laki Laki Yanardağı'nın etrafındaki 7 kilometrelik alan içinde yaşayan 2 bin 600'ü aşkın aileye, bölgeyi kalıcı olarak tahliye etmeleri çağrısında bulundu.

"Dağ hareket etmez, bizim etmemiz lazım." diyen BNPB Müdürü Suharyanto, hükümetin vatandaşların yeni bir yere taşınmasına veya başka bölgedeki arazilerine ev inşa etmelerine yardım edeceğini bildirdi.

BNPB sözcüsü Abdul Muhari de bu kararın gelecekteki volkanik patlama ihtimallerine karşı alınan "uzun vadeli adımlarından biri" olduğunu kaydetti.

 

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yanardağın, 4 Kasım'da patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Haberin Devamı

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Endonezya#Yanardağ#Faaliyet

BAKMADAN GEÇME!