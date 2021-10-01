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Yanardağ kâbusu dünyayı sardı! Bu kez de Hawaii'deki Kilauea Yanardağı faaliyete geçti

#Hawaii#Yanardağ Patlaması#Kilauea
Yanardağ kâbusu dünyayı sardı Bu kez de Hawaiideki Kilauea Yanardağı faaliyete geçti

Dünya günlerdir İspanya'daki yanardağ patlamalarının yarattığı korkunç tahribatı konuşurken bir haber de Hawaii'den geldi. Sadece bölgenin değil dünyanın en aktif yanardağlarından olan Kilauea harekete geçince ortaya inanılması zor görüntüler çıktı.

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ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçtiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Kilauea Yanardağı'nın Halemaumau kraterinde patlama meydana geldiğini duyurdu.

Kraterde meydana gelen patlamanın kaydedildiği görüntülerde, kraterin lavla kaplandığı ve dalgalı volkanik gaz bulutlarının havaya yükseldiği gözlendi.

Yanardağın faaliyete geçmesiyle birlikte bölgede deprem aktivitesinde artış görüldüğü belirtildi.

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Yanardağ kâbusu dünyayı sardı Bu kez de Hawaiideki Kilauea Yanardağı faaliyete geçti

Patlamanın evlerin bulunduğu bölgede olmadığı, lavların tamamının Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı'nda gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

USGS yetkilisi Ken Hon yaptığı açıklamada, lavların yerleşim yerine doğru hareket ettiğine yönelik işaret görülmediğini belirterek volkan faaliyetlerinin parkın içinde olduğunu bildirdi.

Patlamanın ardından yanardağ için alarm seviyesi, "yerde ve havada olası tehlikeli aktivite" anlamına gelen "kırmızı"ya yükseltildi.

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Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea'da 1983'ten bu yana patlamalar oluyor.

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Yanardağ kâbusu dünyayı sardı Bu kez de Hawaiideki Kilauea Yanardağı faaliyete geçti

Kilauea'da 2018'de meydana gelen patlamada yüzlerce ev yok olmuş ve bu patlama onlarca yıldır yaşananların en büyüğü olarak kayıtlara geçmişti.

Öte yandan yetkililer yanardağın faaliyetini izlemek için gelen meraklı vatandaşların Kovid-19 riski yüzünden bölgeden uzaklaşmasını istiyor.

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#Hawaii#Yanardağ Patlaması#Kilauea