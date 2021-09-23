"Yan bakan Chloe" fotoğrafı binlerce dolara satılacak

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Eylül 2013'te, şu anda 10 yaşında olan Chloe Clem'in annesi iki kızının Disneyland sürprizine verdiği tepkiyi videoya çekti ve internete yükledi. Kızlarından Lily ağlamaya başladı, Chloe ise o meşhur yandan bakışını attı. Video 20 milyondan fazla izlenirken, Chloe'nin tepkisi internette sansasyon yarattı. Birkaç hafta içinde Buzzfeed ,Chloe'yi "Tumblr'ın koruyucu azizi" ve "internetin kraliçesi ve tanrıçası" ilan etti.



Görüntü o zamandan beri endişelerini dile getiren herkes için popüler bir 'meme' haline geldi.

'Meme' olarak yazılan ve 'mim' olarak okunan bu kavram uzun yıllardır hayatımızda. Bir tür internet fenomenini tarif etmek için kullanılan bu kavram internet üzerinde anonim olan resim, video, kelime ya da cümleler şeklinde yayılan ve geniş kitlelerce anlamı görüldüğü anda anlaşılan ve popüler kültür öznesi halene gelen olgulara verilen isim.

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AÇIK ARTIRMADA SATACAKLAR

Chloe'nin annesi BBC'ye verdiği yaptığı açıklamada "Tumblr'ı açtığımda her yerde Chloe’nin yüzü vardı. Çok tuhaftı ve çok da bunaltıcıydı. Ailem, arkadaşlarım sürekli bana bu 'meme'leri gönderiyordu. Bugün bile göndermeye devam ediyorlar." dedi.

Şimdi aile bu görüntüyü bir NFT olarak açık artırmaya çıkarmaya karar verdi. Açık arttırmada teklifler, değeri aşağı yukarı 15.000 $ olan, 5 Ethereum'dan (bir tür kripto para birimi) başlıyor.

"CHLOE AT SATIN ALMAK İSTİYOR"

Anne Katie, NFT pazarını öğrendikten sonra 'meme’i satmanın üzerinde uzun uzadıya düşünülmesi gerekmeyen bir şey olduğunu belirterek, "Bu harika bir fırsat. Hatta Chloe bile 'bu çok havalı' olduğunu söyledi, bu da tam 10 yaşındaki bir çocuğun için söyleyebileceği bir şey." dedi.

Chloe’nin annesi, satıştan elde edilen tüm parayı kızlarının eğitimi için kullanmak istediğini söyledi ve sözlerine ekledi; "Chloe, 'Bir at satın almak, ve bir Walt Disney dünyası kurmak istiyorum' gibi şeyler söylüyor tabii ama ben onu sadece üniversiteye gönderebilmek istiyorum"





NFT PAZARI HAREKETLENDİ

NFT, eser için dijital bir mülkiyet sertifikası sağlıyor. NFT’ye sahip olan kişi, viral 'meme'ler ve tweet'ler gibi popüler çevrimiçi içeriğin orijinal sürümlerini sanki fiziksel sanat eserleriymiş gibi satabiliyor. Çoğu durumda sanatçı, eserinin telif hakkını elinde tutabiliyor, böylece onun kopyalarını üretmeye ve satmaya devam edebiliyor, ancak sadece alıcı eserin orijinaline sahip olabiliyor. Bazı insanlar bunu imzalı bir baskı satın almaya benzetiyor ve koleksiyoncular orijinaline sahip olmanın "övünme haklarına" değer verdiklerini belirtiyor.

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Dijital sanatın mülkiyet hakları pazarı, birkaç milyon dolarlık NFT satışından sonra son zamanlarda patladı. Mart ayında Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, Malezya merkezli bir iş adamına 2,9 milyon dolarlık ilk tweet'ini sattı. Ve Nisan ayında, 'Disaster Girl Meme’i 500.000 dolara satıldı.