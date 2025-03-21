Yalnız yemek yiyen mutsuz: En mutlu ülke yine Finlandiya

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Oxford Üniversitesi Refah Araştırma Merkezi, ‘2025 Dünyanın En Mutlu Ülkeleri Raporu’nu yayınladı. Finlandiya 147 ülkenin bulunduğu listede ilk sırada yer alarak üst üste 8’inci kez dünyanın en mutlu ülkesi olurken, bu ülkeyi Danimarka, İzlanda ve İsveç takip etti. ABD geçen yılın ardından bu yıl da listede ilk 20’ye giremedi. Geçen yıl 23’üncü sırada yer alan ülke, bu yıl 24’üncü sıraya geriledi. Kosta Rika ve Meksika ise ilk kez en mutlu 10 ülke arasında yer aldı. Savaşın devam ettiği Ukrayna 105’ten 111’inci sıraya düşerken, Rusya ise 72’inci sıradan 66’ya yükseldi. 2020’de Taliban’ın el koyduğu Afganistan ise en mutsuz ülke oldu. Raporda geçen sene 98. sırada bulunan Türkiye ise bu yıl 94. sırada yer aldı.

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DEPRESYONA NEDEN OLUYOR

Öte yandan rapora göre tek başına yeme alışkanlığının artmasının mutluluğu düşüren faktörlerden biri olduğu vurgulandı. Uzmanlar, 2012 yılındaki mutluluk raporunda 11’inci sırada yer alan ABD’nin listedeki en düşük seviyesine ulaşmasının bunun kanıtı olduğunu söylüyor. Dijital bağımlılık, hızlı tüketim gibi unsurların Amerikalıların yemeklerini yalnız yemeye mecbur bıraktığı belirtiliyor. Raporda, “Yalnız yemek yiyen insanların sayısının artması, ABD’de refahın azalmasının nedenlerinden biri” olarak öne sürüldü. Yalnızlık ve sosyal izolasyonun yarattığı stresin ayrıca anksiyete ve depresyon gibi çeşitli hastalıkları da arttırdığı belirtildi.