Yalnız devriye

Rusya’nın Hmeymim Üssü komutanlarından General Yuriy Burenkov, Rusya Savunma Bakanlığı adına açıklamalar yaparken “Türk tarafının önceden hazırlanan plan uyarınca belirlenen saatte, belirlenen bulaşma noktasına gelmemesi nedeniyle Rus askeri polisi Suriye’de tek başına devriye gerçekleştirmiştir. Suriye’nin Haseke ile Rakka bölgelerinde sadece Rusya tarafından gerçekleştirilen devriye, herhangi sorun yaşanmadan tamamlanmıştır. Söz konusu bölgelerde Rus hava unsurları da keşif uçuşu gerçekleştirmiştir” dedi.

MOSKOVA’DAN ŞAM REJİMİNE YEŞİL IŞIK

TÜRKİYE ile Rusya arasında Ankara’da gerçekleşen İdlib görüşmelerinden sonuç alınamazken, Kremlin’den açıklama geldi. İki ülke arasında imzalanan İdlib mutabakatına işaret eden Kremlin, Esad rejimine yeniden yeşil ışık yaktı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Suriye’nin İdlib bölgesinde yaşanan gelişmeler bizde ciddi endişe yaratmaya devam ediyor. İdlib bölgesinde bulunan teröristler kendilerini çok rahat hissediyor. Hatta Suriye Ordusu’na ve Rus üslerine yönelik saldırılar düzenliyorlar. Bunun devam etmesine izin verilemez. Suriye Ordusu’nun teröristlerle mücadele etmesi gayet doğaldır” dedi.