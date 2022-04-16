Yakıt yüklü gemi Tunus kıyılarında battı! 4 Türk de gemideydi...

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Yetkililer geminin bu sabah battığını doğrularken "Şu an için herhangi bir sızıntı yok. Afet önleme komitesi toplanıp alınacak önlemleri konuşacak" açıklamasında bulundu.

Tunus Çevre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gemi Cuma akşamı kötü hava koşulları nedeniyle Mısır'ın Dimyat limanından Avrupa'nın Malta adasına yöneldi. Gabes Körfezi'nde denizden yaklaşık yedi kilometre uzakta su almaya başlayan gemi gönderdiği yardım çağrısı sonrası battı.

MÜRETTABATIN 4'Ü TÜRK

AFP'ye konuşan yetkili makamlar Gürcistanlı kaptan, 4 Türk ve 2 Azerinin yer aldığı yedi kişilik mürettebatın tahliye edildiğini duyurdu. Mürettebat hastanedeki kontrollerinin ardından bir otele yerleştirildi.



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