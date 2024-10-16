Yakıt tankeri patladı: 94 ölü, 50 yaralı...

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Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde, yakın tankeri patladı. Meydana gelen patlama sebebiyle en az 94 kişinin öldüğü ve 50 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Ölenlerin, patlama meydana geldiği sırada yola dökülen yakıtı toplamaya çalıştıkları bildirildi.

AFP'de yer alan habere göre, polis sözcüsü Lawan Shiisu Adam, hayatını kaybedenlerin çoğunun tankerin kaza yapmasının ardından yola dökülen yakıtı toplamaya çalıştıklarını söyledi.

Adam, yaptığı açıklamada “Şu ana kadar 94 kişinin öldüğünü ve yaklaşık 50 kişinin yaralandığını teyit ettik” dedi.