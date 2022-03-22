AB'den mesaj: Yakınlaşma zamanı geldi

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TÜRKİYE ile AB arasında 4 yıl aradan sonra geçen hafta yapılan Karma Parlamento Komisyonu toplantısı tutanakları, Ukrayna savaşı ve sonrasındaki gelişmelerin ışığında Türkiye’nin konumu ve önemiyle ilgili ilginç değerlendirmeler yapıldığını ortaya koydu. AB hukukun üstünlüğü ve temel haklarla ilgili taleplerini sıralarken, güvenlik, dış politika ve enerjide ortak hareket vurgusu yapıldığı görüldü.

4 YIL ARADAN SONRA

Edinilen bilgiye göre, Brüksel’de yapılan toplantının tutanaklarında, AB Parlamentosu üyelerinin değerlendirmelerinde, özellikle Ukrayna savaşının etkisi görüldü. TBMM’ye sunulan tutanaklar, 4 yıl aradan sonra ilişkilerde ilk kez olumlu bir hava olduğunu ortaya koydu. Türkiye, Gümrük Birliği’nin revizyonunu isterken, reform çalışmalarına kesintisiz devam etme sözü de verdi. Görüşmelere ilişkin tutanaklar şöyle:

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FARKLI YAKLAŞIM

Türkiye-AB KPK Eş Başkan Sergey Lagodinsky: Rusya’nın Ukrayna saldırısı, Türkiye’nin özel rolünü, sadece saldırganlığa karşı tavrıyla değil, aynı zamanda bir arabulucu veya insani bir aktör olarak da ortaya koydu. Bu bize birbirimize bağlı kalmanın ne kadar önemli olduğunu da gösterdi. Türkiye bizim önemli bir ortağımızdır. Ama siyasi düzlem geçtiğimiz yıllarda biraz değişti. Anlaşmazlıklar yaşandı aramızda. AB ve Türkiye arasında bir ayrılık ortaya çıktı. Artık bu farklılıkları gidermenin ve köprüler oluşturmanın zamanı gelmiştir. AB ile Türkiye arasında artık bir köprü kurulması, yakınlaşma olması zamanı gelmiştir. Zorlu süreçte, değerlerimiz üzerinden nasıl yaklaşırız buna bakmalıyız. Almanya milyonlarca Ukraynalıyı ağırlamak zorunda kalacak. 5-10 milyon Ukraynalının Avrupa’ya geleceğini öngörüyor. Şimdi sizi daha iyi anlıyoruz.

DESTEK SÖZLERİ

AB Parlamentosu üyesi Marko Malkoviç: Türkiye çok önemli bir ortaktır, AB’nin müttefiklerinden biridir. Zorluklar yaşadığımız doğru. Ama bu zorlukları aşma konusunda önemli adımlar attık. Bu toplantı da bunun en önemli kanıtlarından biridir. Ukrayna krizi, Türkiye-AB arasındaki ilişkilerin ne kadar güçlendirilmesi gerektiğini gösteriyor. Bu süreç, AB Türkiye arasında işbirliği kanallarının açılmasını kolaylaştıracaktır. Enerji başta olmak üzere, adımlar atılacaktır. Güvenlik ve dış politika konusunda Türkiye kilit ülkedir.

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TÜRK HEYETİNİN BAKIŞI

AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı AK Parti Milletvekili Emrah Karayel de 2’nci Dünya savaşından bu yana Avrupa’nın en karanlık günlerini yaşadığını belirterek şöyle konuştu: “Bizler AB’nin güvenilir bir uluslararası aktör olarak davranmasını ve Türkiye’yi AB yolcuğunda desteklemesini bekliyoruz. AB’ye katılım süreci, Türkiye’deki reform sürecinin en önemli itici güçtür. Müzakerelerdeki siyasi blokaja rağmen Türkiye reformlarına tüm hızıyla devam etmektedir. Ukrayna’daki trajedi hepimiz için bir uyarıdır. Türkiye gibi kilit bir ülkeyi AB dış ve güvenlik politikasının dışında tutmak, AB’nin hareket kabiliyetini sınırlamak anlamına gelir.”