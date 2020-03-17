‘Yakında’ diyorlar ama ne zaman

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüse yönelik aşı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Birçok ülkedeki araştırma kurumları son hızla çalışmaları sürdürse de aşıya sahip olmak için en erken tarih 2021’in ortası olarak gösteriliyor. Bilim insanlarının insanlı deneyleri 2020 sonuna kadar tamamlaması, daha sonra kitlesel üretime başlanması gerekiyor. Aşı yöntemleri ise araştırma kurumuna göre farklılık gösteriyor. Bazı araştırmacılar koronavirüsün genetik kodlarını insan vücuduna enjekte ederek bağışıklık hedefliyor, bazıları ise koronavirüsün genetik kodunun bir kısmını zararsız virüslere enjekte etme peşinde.

İŞTE AŞI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

ABD: Seattle’daki Kaiser Permanente Sağlık Araştırma Enstitüsü, Washington’da testlere başladı. Amerikan AP haber ajansının ABD’li hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde, Ulusal Sağlık Enstitülerince fonlanan aşı testi 45 yaşında sağlıklı bir kişiye uygulanacak. Bu kişiye virüs bulaşma riskinin bulunmadığı ve testin sadece aşının yan etkilerini test edeceğini bildirildi. Yetkililer, koronavirüs salgınına yakalanan hastalarda kullanılacak bir aşının geliştirilmesinin sekiz ay ile bir yıl arasında sürebileceğine dikkati çekti.

İSRAİL: Haaretz gazetesine göre, İsrail merkezli Biyolojik Araştırma Enstitüsü koronavirüs aşısının hazır olduğunu kısa süre içinde duyuracak. Aşının hazır olmasına rağmen klinik testlerinin aylarca sürmesi bekleniyor. Haaretz’e göre İsrailli bilim insanları virüsün yapısı ve biyolojik mekanizmasını anlama konusunda önemli ilerlemeler kaydetti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 1 Şubat tarihinde aşı çalışmaları için enstitüye talimat vermişti. The Times of Israel gazetesine konuşan araştırmacı Manfred Green, aşı çalışmalarını hızlandırmaya çalışmanın başarısızlıkla sonuçlanabileceğini söyleyerek aceleci olunmaması uyarısında bulundu.

FRANSA: Paris merkezli Pasteur Enstitüsü aşı çalışmalarına devam ediyor. Enstitü geçen ay aşının 20 aylık süre içinde tamamlanmasının beklendiğini açıklamıştı. Enstitü yetkilisi Christophe D’Enfert gazetecilere yaptığı açıklamada aşı çalışmalarının aylarca süreceğini söylese de yaşanan ilerlemeye yönelik detay vermedi.

ALMANYA: Araştırma Bakanı Anja Karliczek ocak ayı sonunda “Eğer bu hastalığı sınırlandırmak istiyorsak, aşı çalışmalarını görece kısa bir zaman içinde yapmalıyız. (Aşı çalışmalarının) birkaç ay içinde tamamlanacağını tahmin ediyorum” demişti. Almanya’da aşıyı hazırlamak için CureVac AG ve CEPI kurumları işbirliği içinde çalışıyor.

AIDS VE SITMA İLACI İLE TEDAVİ

Avustralya’daki Queensland Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, koronavirüs vakalarının tedavi edilmesine AIDS’e neden olan HIV ve sıtma tedavisinde kullanılan bazı ilaçların sonuç verdiğini açıkladı. HIV’in tedavisinde kullanılan Chloroquine isimli ilacın insanlara yönelik bazı testlerde umut verici sonuçlar verdiği belirtildi. Birkaç kişiye uygulanan tedavilerde söz konusu ilacın vücuttaki koronavirüsün atılmasını sağladığı ifade edildi. Üniversitede çalışan Proresör David Paterson bu ayın sonuna kadar daha kapsamlı testlerin yapılacağını, bunun da koronavirüsün tedavisi konusunda önemli bir ilerlemeye yol açabileceğini söyledi. Paterson, “Avustralya genelinde 50 hastanede testler yapmak istiyoruz. Bir kısmında farklı ilaçlar deneyerek genel sonuçlara bakacağız” dedi. Avustralya’da bu zamana kadar 297 koronavirüs vakası tespit edildi.

