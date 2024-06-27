Yakın ‘dostu’ Rusya’nın yardımına koştu… ‘Yeni dünya savaşı’ uyarısı yapmışlardı… Ukrayna'ya asker yollayacaklar!

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu ayın başlarında Kuzey Kore'ye yaptığı ve neredeyse çeyrek asır sonra ilk kez gerçekleşen resmi ziyarette, 19 Haziran tarihinde Kuzey Kore lideri Kim Jon-un ile bir dizi iş birliği anlaşması imzalamıştı.

Güney Kore televizyonu Chosun'un bir hükümet yetkilisine dayandırdığı haberine göre Pyongyang, yeniden inşa çalışmalarına yardımcı olmak üzere temmuz ayı başlarında Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarına inşaat ve mühendislik güçleri göndererek benzeri görülmemiş bir adım atacak.





PUTİN'E UKRAYNA İÇİN ASKER SÖZ VERDİ

İddialara göre Kuzey Kore, Putin'in savaş yorgunu güçlerini desteklemek için bir ay içinde Ukrayna'ya askeri personel gönderme sözü verdi.

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Rusya ve Kuzey Kore arasındaki anlaşmaya göre imzacı taraflar 'silahlı bir işgal nedeniyle savaş durumuna düşmeleri' halinde 'gecikmeksizin elindeki tüm imkanlarla askeri ve diğer yardımları' sağlamakla yükümlü.

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya asker yollama iddiası gerçekleşirse savaşın seyri değişebileceği gibi yayılma riski de var

Moskova, Ukrayna'nın nüfusun yoğun olduğu bölgelerini vurmaya devam ederken ve kuzeyde kesin kazanımlar elde etmeye çalışırken Kuzey Kore'nin geçen ağustos ve ocak ayları arasında Rusya'ya yaklaşık 1.6 milyon top mermisi tedarik ettiğine inanılıyor.





ABD'YE "YENİ DÜNYA SAVAŞI" UYARISI YAPMIŞLARDI

Öte yandan Kuzey Kore cephesinden geçtiğimiz gün ABD'ye Ukrayna'ya artan askeri yardımı ve Güney Kore'ye bir uçak gemisi göndermesi nedeniyle bunun 'yeni bir dünya savaşına' yol açabileceği uyarısında bulunulmuştu.

Kuzey Kore ABD'ye, Güney Kore ve Japonya ile ortak askeri tatbikat karaı sonrası "yeni dünya savaşı" uyarısı yapmıştı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pyongyang ziyaretinden birkaç gün sonra Kuzey Kore'nin üst düzey askeri yetkililerinden Pak Jong Chon, Washington'un Ukrayna'yı Rusya'ya karşı bir 'vekalet savaşına' itmeye devam etmesi halinde Moskova'nın 'her türlü misilleme saldırısını tercih etme hakkı' olduğunu söyledi.

Pak, bunun Moskova'nın daha güçlü bir yanıt vermesine ve 'yeni bir dünya savaşına' neden olabileceğini söyledi.

Washington ve Seul, Rusya ve Kuzey arasındaki askeri iş birliğinin derinleşmesinden giderek daha fazla endişe duyuyor ve Rusya'yı Ukrayna'ya karşı kullanması için silah ticareti yaparak uluslararası yasaları ihlal etmekle suçluyor. Moskova ve Kuzey Kore ise bu silah ticareti iddialarını reddediyor. Güney Kore Ukrayna'ya, Kuzey Kore ise Rusya'ya yeniden inşa sürecinde iş gücü ve maddi destek veriyor

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DÜŞMAN KARDEŞLERDEN KARŞILIKLI "YENİDEN İNŞA" HAMLESİ

Güney Koreli’den gelen bir diğer iddiaya göre de Kuzey Kore, yeniden inşa çalışmaları için önümüzdeki ayın başlarında Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna topraklarına inşaat ve mühendislik güçleri göndermeyi planlıyor.

Böylece döviz kazanmayı hedefleyen Kuzey Kore’nin inşaat işçisi kisvesi altında yurtdışında çalışan bu güçlerinin Çin'den Rusya'nın elindeki bölgelere taşınacağı düşünülüyor.

Öte yandan Güney Kore’nin de Donetsk Şehrindeki altyapının yeniden inşasına yardımcı olmak üzere önümüzdeki ayın başlarında işgal altındaki Donetsk Oblastına büyük ölçekli bir mühendislik gücü göndermesini bekliyor.