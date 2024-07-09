Yakın çevresi bir yıldır yaşlılık belirtilerini gizlemeye çalışıyor... Biden'a nasıl yürüyeceğine dair resimli rehberler...

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75. NATO Zirvesi 9-12 Temmuz tarihleri arasında ABD’nin başkenti Washington’da gerçekleştirilecek. Başkan Biden ve yardımcıları, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu 38 liderin katılacağı kritik zirvede bir güven havası yaratmayı, Rusya gibi potansiyel rakiplere güçlü bir mesaj vermeyi planlıyordu. Ancak bu plan Biden'ın sağlık durumu, seçim yarışında kalıp kalmayacağı ve Trump'ın sahneye geri dönme ihtimali neden ile gölgelendi.



81 yaşındaki Başkan Biden, dünya liderleri ile son olarak 13-15 Haziran tarihleri arasında İtalya'da gerçekleştirilen G7 zirvesinde bir araya gelmiş, Biden'ın buradaki 'yavaş ve donuk' hareketleri ABD'de büyük tartışmalara neden olmuştu. NAT zirvesinde de benzer görüntülerin yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu olmuş durumda...

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CNN konuya ilişkin analizinde "İttifakın kendisinden daha yaşlı başkan, Perşembe günü tek başına gerçekleştireceği basın toplantısında canlılık ve zihinsel berraklık göstermesi için muazzam bir baskı altında olacak. Herhangi bir kafa karışıklığı veya zayıflık belirtisi Demokratlar arasında yeni bir panik dalgasına yol açabilir ve Biden'ın hakkındaki iddiları bastırma yönündeki agresif çabasını rayından çıkarabilir." ifadelerini kullandı.



PARKİNSON İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

ABD'li New York Times gazetesinin Beyaz Saray kayıtlarına dayandırdığı haberinde, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’nden Dr. Kevin Cannard adlı parkinson uzmanının, Temmuz 2023’ten Mart 2024’e kadar Beyaz Saray’ı 8 kez ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı. İddia ABD gündemine bomba gibi oturdu ancak Beyaz Saray Biden'ın yıllık fiziksel muayenesiyle bağlantılı olarak üç kez nöroloğa gittiğini ve Parkinson tedavisi görmediğini öne sürüyor.

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Biden'ın başkan adayı Donald Trump ile 27 Haziran'da katıldığı canlı yayın tartışmasındaki performansından bu yana dünya basınındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. ABD'li Wall Street Journal gazetesine göre, Beyaz Saray'ın üst düzey danışmanları, bir yıldan fazla süredir Başkan Biden'ın her adımını planlayarak ABD tarihinin en yaşlı başkanının yaşadığı sorunları en aza indirmeye çalışıyor.

WSJ, 'Biden'ın Yakın Çevresi Yaşlanma Belirtilerini Gizli Tutmak İçin Nasıl Çalıştı?' başlıklı haberinde, danışmanların Biden'ın seyahat programını sınırladığını, çoğu zaman davet ve röportaj önerilerini geri çevirdiğini yazdı.



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Axios'a göre durum çok daha vahim. ABD'li haber kaynağını ele geçirdiği Beyaz Saray belgelerine göre, Biden'a etkinliklerde salona nasıl girileceği ve salondan nasıl çıkılacağına dair büyük şema talimatları edildi. Kılavuzlarda ABD başkanının kürsüye ulaşması için takip etmesi gereken yol yer alıyor ve "Kürsüye yürüyün" yazıyor.

Cumhuriyetçiler defalarca kez Biden'ın sahnede ve sahne dışında yürümekte zorlandığı anları ya da yolunu şaşırdığı görüntüleri paylaşıp Biden'ın zihinsel olarak bu iş için uygun olmadığını öne sürdüler. Ortaya çıkan yürüme kılavuzu ABD başkanının ülkeyi yönetmeye uygunluğu konusunda daha fazla soruya yol açıyor.

Haberin yayınlanması sonrası birçok kişi Biden'ın bir yere gitmek için sözlü ve görsel talimatlara ihtiyaç duymasının şaşırıcı olduğunu belirtse de Başkan yardımcısı Kamala Harris'in sözcüsü Kirsten Allen bunların standart brifing materyalleri olduğunu söyledi.

