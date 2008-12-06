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Yahudiler, Filistinlinin evini ateşe verdi

Batı Şeria'nın El Halil kentinde işgal ettikleri evden İsrail askerlerince zorla çıkarılan Yahudi yerleşimciler, bugün yine olay çıkardı ve bir Filistinli'nin evini ateşe verdi.

Evin sahibi Nidal El Uveyvi, bazı yerleşimcilerin evinin damına tırmanarak odalardan birini ateşe verdiklerini, evinin kısmen yandığını söyledi.

Yerleşimcilerin evini ateşe verdikleri sırada kendisi dahil evdeki 11 kişinin ayrı bir odaya toplandığını belirten El Uveyvi, Filistin polisini yardıma çağırdıklarını, daha sonra da itfaiyenin yangını söndürmek üzere eve geldiğini ifade etti.

Aileyi dışarı çıkaran Filistinli polislerden ikisinin dumandan zehirlenmeleri üzerine hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yerleşimciler dün de bir başka Filistinli ailenin evine saldırmışlar, evdekilerle yerleşimciler arasında kavga çıkması üzerine, bir yerleşimci ateş açarak 40 yaşındaki Hüsnü Ebu Süfyan'ı göğsünden yaralamış, bu kişinin 65 yaşındaki babası da ciddi şekilde yaralanmıştı.

Filistinli aileye yapılan saldırı, İsrail'deki insan hakları örgütü B'Tselem tarafından da görüntülendi. Görüntüleri İsrail ordusuna ileten örgüt, saldırganın bir an önce adalete teslim edilmesini istedi.

B'Tselem, İsrail ordusunun yerleşimcilerin evi zorla boşaltmalarından sonra bir tepki olarak Filistinlilere saldıracaklarını bildiğini, ancak yeterli önlem almadığını savundu.

İsrail askerleri ve sınır polisleri, Perşembe günü El Halil'de satın aldıklarını öne sürdükleri evi haftalardır işgal eden Yahudi yerleşimcilerle aşırı sağcı eylemcileri kısa süre içinde tahliye etmişti.

Tahliyenin ardından Yahudi yerleşimciler Kudüs'ün giriş yollarını kapatmışlar, ayrıca Batı Şeria'daki Filistin kentlerinin girişlerinde de Filistinlilerin araçlarına saldırılarda bulunmuşlardı.

Yerleşimciler bugün de Nablus ile yanı başındaki Yahudi yerleşim birimi Yitzhar arasındaki yolu işgal ederek, yine Filistinlilerin araçlarına saldırdı, camları kırdı.
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