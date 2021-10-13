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Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da ırkçı saldırı

#Filistin#Batı Şeria#Dünya
Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeriada ırkçı saldırı

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Marda köyüne baskın düzenleyen bir grup Yahudi yerleşimci, Filistinlilere ait bazı evlerin duvarlarına İbranice ırkçı sloganlar yazarak 8 araca zarar verdi.

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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Marda köyüne sabah erken saatlerde baskın düzenledi.

Filistinlilere ait bazı evlerin duvarlarına İbranice ırkçı sloganlar yazan Yahudi yerleşimciler, 8 araca da zarar verdi.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve beldelerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

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Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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#Filistin#Batı Şeria#Dünya

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