Yağlı karaciğer alarmı! 2050’de 1.8 milyar kişiyi esir alacak

Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2026 07:00

Dünya genelinde hızla artan karaciğer yağlanmasıyla ilgili alarm veren bir araştırma yayınlandı. Araştırmaya göre 2050 yılında 2 milyara yakın kişi obezite ve yüksek kan şekeriyle beslenen bu ‘sessiz tehdit’e maruz kalacak.

Biliminsanları, dünya genelinde hızla artan yağlı karaciğer hastalığına ilişkin çarpıcı bir projeksiyon yayınladı. “The Lancet Gastroenterology&Hepatology” dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, 2050 yılında yaklaşık 1.8 milyar insan bu hastalıktan muzdarip olacak.

ERKEKLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Araştırma, 2023 yılında dünya genelinde yaklaşık 1.3 milyar kişide karaciğer yağlanması olduğunu ortaya koydu. Bu rakam, 1990’daki yaklaşık 500 milyon hastaya kıyasla neredeyse üç kat artış anlamına geliyor. Uzmanlar, bu endişe verici artışın temel nedenlerini artan nüfus, obezite oranlarındaki yükseliş ve kan şekeri seviyesindeki bozulmalar olarak sıralıyor. Metabolik kaynaklı yağlı karaciğer hastalığı olarak da bilinen rahatsızlık erkeklerde, kadınlara oranla daha sık görülüyor. Erkeklerde en fazla vaka 35-39, kadınlarda ise 55-59 yaş aralığında tespit ediliyor.

Araştırmaya göre hastalığın en büyük tetikleyicisi yüksek kan şekeri seviyesi. İkinci sırada ise aşırı kilo ve obezite yer alıyor.

ERKEN EVRELERDE BELİRTİ VERMİYOR

Dünya genelinde vaka sayıları artsa da, söz konusu hastalık Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde orantısız şekilde daha yaygın görülüyor. Erken evrelerde genellikle belirti vermeyen hastalık, tedavi edilmediği takdirde siroz ve karaciğer kanseri riskini ciddi oranda artırıyor. Erken teşhis edilen vakalarda sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleriyle hastalığın kontrol altına alınabileceği belirtiliyor.

